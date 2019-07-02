RubberBand《天光了》撐港人　網民：好驕傲你哋冇被大染缸染污

RubberBand昨日(7月1 日)發表舊歌新詞作品《天光了》為香港人打氣，同樣是窩心的Acoustic編曲，但歌詞則略作修改，呼應近日社會發生的事情，藉歌曲發放正量陪伴大家，有網民留言大讚：「感謝你們給香港溫暖！」

近日因逃犯條例修訂發生的示威事件，以及三名市民因而輕生，社會氣氛普遍情緒低落，亦不願再見到輕生事件。RubberBand為此將2016年的《天光了》譜上新詞，為香港人打氣。

就算 世界太怪 若你 世界被壓抑

不緊要 錯不在自己

伴你對抗洩氣 伴你再上路一起

天光了 來吸一口氣

而主音6號六亦有在Facebook出post，寫道：「路很長，但我們更加要一個都不能少！」又打上hashtag「#homekong」，字數雖少，但意味深長。有網民聽完新版《天光了》深受感動，並留言：「感謝你們給香港溫暖！」、「多謝繆太同Rubberband 4子，用心的詞和歌聲，將繃緊的精神心情稍稍舒緩。」、「好驕傲冇做錯你哋嘅fans，由此至終都忠於自己，無被呢個大染缸染污。」

RubberBand主音6號在Facebook寫上：「路很長，但我們更加要一個都不能少！」(網頁截圖)

第一版《天光了》於2016年發表，當時接連發生學童輕生事件，RubberBand藉此曲勸勉一眾學童，不要獨力承擔所有壓力及自責：「就算世界太怪／若你世界被壓抑／不緊要 錯不在自己」。當時主音6號還在Facebook出post：「所有受困的朋友，『冇事㗎，天黑完就會天光囉～」而且，我們都一直在陪伴左右，唱唱歌，抱一抱，講講笑，對的，最緊要笑！」

2016年RubberBand發表《天光了》時，主音6號在Facebook寫道：「所有受困的朋友，『冇事㗎，天黑完就會天光囉～』」(網頁截圖)

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