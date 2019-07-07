【許廷鏗．演員的自我修養】謹守自己的崗位　每個小人物都能發光

一個人的力量，有時候的確小得可憐，使我們被沉甸甸的無力感牢牢壓着。

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我們經常懷疑自己做的事孰對孰錯，質詢自己的方法、方向是否正確。這時候，充滿朝氣的結他，為每一個迷失的你和我，送上引路燈光。

//小角色 一個小角色 請你不要輕看

一秒鐘 都有得發揮 興建自己大台//

以為自己的戲份不重而被別人看輕、要向對方大聲疾呼嗎？從來看扁自己的，就只有你自己而已。相信自己，謹守自己的崗位，盡自己的能力揣摩角色，哪怕只得一秒鐘的戲份。所有演員都努力做好屬於自己的一秒，這個場景頓時生色不少。

//人人話我妄想 我要造我的劇場

能成就到理想 我有自我的修養//

從來看扁自己的，就只有你自己而已。（《演員的自我修養》MV截圖）

只得一秒鐘的戲份，卻妄想得到「小金人」？在別人眼中可能被視作天真，但這終究是一場持久戰。演員的自我修養，不單是磨練演技，更是一場耐力的修煉。畢竟，背棄了理想，誰人都可以。能在五年、十年、五十年後仍為這份「專業」勤勤懇懇，難比登天。但結他加上Alfred的聲線，卻燃點起滿腔快將冷卻的熱血。

//你已生於你劇場 全球觀眾已經在場

炫耀你夢想//

演員的自我修養，不單是磨練演技，更是一場耐力的修煉。（《演員的自我修養》MV截圖）

一齣電影的製作，靠的就是台前幕後所有人的通力合作。一個人的光芒可能比某牌子的慳電膽還要小，但一百、六千以至三百萬人一同發亮，已足夠照耀影院甚至是我們的城市。「賓墟」似的畫面，就是由這樣編織而來。

史坦尼斯拉夫斯基的讀本太厚？試試由許廷鏗、梁栢堅、朱俊傑、Edward Chiu和于逸堯的這個視聽版本開始，可能跟外語一樣，三分鐘就能學會。

一個人的光芒可能比某牌子的慳電膽還要小，但一百、六千以至三百萬人一同發亮，已足夠照耀影院甚至是我們的城市。（《演員的自我修養》MV截圖）

作者簡介：閱評流

2015年踏上這無盡旅途，用文字品味廣東歌，每星期最少一篇樂評，與讀者益友講講港音樂。最心痛是，愛得太遲，一同保衛廣東歌這我們僅存的本地文化。 #音樂本土派

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【閱評流．音樂選擇】許廷鏗《演員的自我修養》」​】

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