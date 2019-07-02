港、台音樂人共同創作《撐》港人：多麼小的雞蛋　平凡而偉大

「今日香港，明日台灣」是2014年台灣太陽花學運所流傳的一句口號，而兩地之間也一直存在著逆景相扶的關係，每每在社會運動中總會默默以不同形式送上溫暖的支持。近日香港從逃犯條例修訂的示威抗爭活動演變成更深的社會問題抗爭，年輕人站在前線爭取他們認同的正確價值，引起國際關注。台灣音樂人董事長樂團、滅火器樂團、楊秀卿等自動發起創作了《撐》，由武雄和林夕填詞，更邀請了黃耀明和何韻詩一起參與演唱，為香港人打氣，告訴香港朋友：「你們從不孤單。」

在MV中剪輯了不少關於這次逃犯條例修訂抗爭的畫面，時晴時雨的天氣消耗了抗爭者不少的體力，但就似歌詞中「雨越下越急越狂，淋不濕夢想，讓我們撐起傘，不放棄，不退讓」。

有份參與的音樂人在Facebook轉發《撐》並留言。(網頁截圖)(按圖放大)

+ 12 + 11 + 10

防暴警察向示威者發射催淚彈。(MV畫面)

其中歌詞「路還很漫長，心要更堅強，天黑了的夜晚，我在你身旁」就像訴說著香港人在每一次示威中，示威者互相幫忙，讓人想起一幕幕畫面和聲音：「要走一齊走，要留一齊留。」

「你留下的訊息 我看見啦／路很遙遠 腳不能停下」——《撐》