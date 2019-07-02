港、台音樂人共同創作《撐》港人：多麼小的雞蛋　平凡而偉大

撰文：吳凱欣
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「今日香港，明日台灣」是2014年台灣太陽花學運所流傳的一句口號，而兩地之間也一直存在著逆景相扶的關係，每每在社會運動中總會默默以不同形式送上溫暖的支持。近日香港從逃犯條例修訂的示威抗爭活動演變成更深的社會問題抗爭，年輕人站在前線爭取他們認同的正確價值，引起國際關注。台灣音樂人董事長樂團、滅火器樂團、楊秀卿等自動發起創作了《撐》，由武雄和林夕填詞，更邀請了黃耀明和何韻詩一起參與演唱，為香港人打氣，告訴香港朋友：「你們從不孤單。」
在MV中剪輯了不少關於這次逃犯條例修訂抗爭的畫面，時晴時雨的天氣消耗了抗爭者不少的體力，但就似歌詞中「雨越下越急越狂，淋不濕夢想，讓我們撐起傘，不放棄，不退讓」。
有份參與的音樂人在Facebook轉發《撐》並留言。(網頁截圖)(按圖放大)
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防暴警察向示威者發射催淚彈。(MV畫面)
其中歌詞「路還很漫長，心要更堅強，天黑了的夜晚，我在你身旁」就像訴說著香港人在每一次示威中，示威者互相幫忙，讓人想起一幕幕畫面和聲音：「要走一齊走，要留一齊留。」
「你留下的訊息 我看見啦／路很遙遠 腳不能停下」——《撐》
台灣總統蔡英文在Facebook轉發《撐》並留言支持港人。(蔡英文Facebook圖)
台灣總統蔡英文也轉發了這首歌並為香港人打氣，在留言寫下：「香港『反送中』持續發生的抗爭，全世界都在看，台灣也在看。包括昨天7月1日在內，最近香港人民一連串的行動，在在(編按：再)顯示出香港人民追求自由民主的心願。我們希望香港政府可以拿出誠意，來面對人民的請求。只有拿出誠意面對，香港社會的衝突才可能解決，才不會繼續擴大。為了追求自由民主，台灣人民也曾經一代接一代，前仆後繼，在百年間走過艱辛的道路。所以我們對香港人民的處境感同身受，在台灣的我們，將會持續關切香港的局勢。希望香港的年輕朋友，都要平安、珍重。」