Taylor Swift、Justin Bieber為唱片版權開火　到底邊個多人撐？

美國樂壇與娛樂圈年輕偶像之間又開始一場表態大戰！這次的始作俑者正是話題女王Taylor Swift，因為她不滿過去6張專輯隨着前東家Big Machine Records一起被賣給知名經理人Scooter Braun，於是在社交媒體Tumblr上發表公開聲明，對於前東家易主相當不滿和失望。最讓她無法忍受的是由於Scooter Braun的旗下藝人包括Kanye West、Justin Bieber等，前者與她曾經勢同水火，而她亦將Scooter視為對付自己的最大敵人，自然很難忍受心血結晶落到對方手中。

Taylor Swift希望拿回自己舊作的版權，她在Big Machine的舊老闆Scott Borchetta原本也在談續約時承諾，當新的合約簽下後，便讓她取回前6張專輯的版權，可惜談判並沒有成功。Taylor Swift堅信一旦她續約，就會跟着Big Machine一起被轉賣，那她將會落入死對頭Scooter Braun的手裡，前途堪慮，因此忍痛跟老東家說再見，卻立刻就見到她極不樂意的結果。

Justin Bieber站在經紀人這一方，先為自己過去對她造成的不快道歉，接下來卻指她先發制人，有意帶動風向。（Instagram@ justinbieber）

被Taylor Swift視為「霸凌共犯」的Justin Bieber，果然又再一次站在經理人一方，先為自己過去對她造成的不快道歉，接下來卻指她先發制人，有意帶動風向，讓她的粉絲們一起圍剿Scooter Braun。其實Scooter Braun對她沒有惡意，也絕對希望她在樂壇有好的發展，彼此之間疏遠太久、沒有接觸，為何不試著面對面聊聊，化解誤會？Justin Bieber直言Taylor Swift此舉只是想「刷存在感」，他的妻子Hailey Bieber則留言大讚他「紳士」。

不過，Taylor Swift在樂壇勢力唔嘢少，獲Rihanna、Miley Cyrus、Adele、Cara Delevingne等力撐▼

可是Taylor Swift不愧在樂壇勢力龐大，Rihanna、Miley Cyrus、Adele、Cara Delevingne等都在她的聲明之後在網路上取消關注Scooter Braun，等於在兩邊之中選擇撐她。剛和她世紀破冰的Katy Perry，最後也站在她這一邊，不想再把彼此關係弄僵。Justin Bieber、Demi Lovato則力挺Scooter Braun，不管Taylor Swift那邊的氣燄有多高。最為尷尬的該是Ariana Grande，身為Scooter Braun旗下，又是樂壇女偶像，應該支持Taylor Swift，可是她卻也很難對經紀人開火，慘成夾心人。

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