Ed Sheeran ╳ Khalid《Beautiful People》　反思燈紅酒綠的背後

Ed Sheeran將於本月中推出新專輯《No.6 Collaborations Project》,顧名思義這張專輯與不同音樂人合作,當中粒粒大星,如:Justin Bieber、Cardi B、Eminem、50 Cent等等。歌曲陸續推出,5月發表過與Justin Bieber合作的《I Don’t Care》,日前發表聯乘R&B新星Khalid的作品《Beautiful People》。不論MV或歌詞都充滿故事性,而重點只有一個:「不要成為外表光鮮,但內心空洞的人。」

《Beautiful People》副歌說明一切:



Beautiful people(外表光鮮的人們)

Drop top, designer clothes(駕着開蓬跑車,穿著名牌)

Front row at fashion shows(坐在時裝騷前排)

"What d'you do?" And, "Who d'you know?"(問你「從事甚麼職業?」、「認識甚麼人?」)

Inside the world of beautiful people(在燈紅酒綠的世界中)

Champagne and rolled-up notes(香檳與鈔票處處)

Prenups and broken homes(簽了婚前協議書,卻有著破碎家庭)

Surrounded, but still alone(奢華生活包圍著你,但內心卻是孤獨)

Let's leave the party(一起逃離這個派對吧)

That's not who we are(這不是我們的模樣)

We are not beautiful(我們不那種「光鮮亮麗」的人)

Yeah, that's not who we are(沒錯,這不是我們的模樣)

We are not beautiful(我們不那種「光鮮亮麗」的人)

《Beautiful People》MV以一對外表平凡的情侶作主角,每個場口都突顯他們格格不入的違和感,但這正正與歌曲的主旨吻合。(點擊下圖)(MV截圖)

