李幸倪出國語碟賀入行10年　《以愛情的罪名》MV展現為愛不顧一切

Gin Lee李幸倪於今日（3日）出席國語新歌《以愛情的罪名》MV首播活動，同大家暢談MV拍攝過程，一齊欣賞MV，更首次獻唱新歌。

出道10年，Gin Lee即將於7月19日推出全新國語專輯《浮世繪》，專輯圍繞Gin Lee走遍不同城市，在每個城市找到深受吸引和魅力的音樂，並發掘各式各樣音樂的可能性，加深描繪情感世界的各式面貌，契合Gin Lee的性格與經歷，她表示：「呢張國語專輯係送畀我自己出道10周年嘅禮物。」當中第二首主打歌《以愛情的罪名》，更展現了Gin Lee為愛可以不顧一切的剛烈與堅強。

Gin Lee與大家暢談拍攝《以愛情的罪名》MV的過程。（環球唱片提供）

與台灣導演陳映之合作 Gin Lee拍MV入戲：感同身受！

活動上，Gin Lee率先與粉絲一同欣賞《以愛情的罪名》MV，她分享道：「拍呢個MV時，我不自覺地完全代入歌詞裏的角色，好多時唱到某句，自己都覺得感同身受，而身上嘅傷口一來做得好逼真，二來當代入角色後，望著傷口以為自己真嘅受傷！」

這次Gin Lee特地到台灣拍攝MV，與以色彩美學著稱的金曲導演陳映之合作，導演大讚MV拍得很好，而且畫面豐富，所以決定推出兩個版本。除了現場播放的版本之外，7月5日還會推出《以愛情的罪名》MV劇情版，以四角師生戀作故事背景，畫面更加大膽！