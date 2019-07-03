馬天佑創作「時裝四部曲」？　一個季度一首歌呈現香港都市魅力

身兼創作總監、形象指導、歌手多職的馬天佑，今年在音樂路上又有新搞作。自《火熱動感La La La》與著名監製CY Kong首度合作後，今次馬天佑再度邀請CY Kong合作打造2019音樂企劃四部曲，整個系列概念將分為上下部曲，呈現出春夏秋冬四季的都市形象，更是嘗試將時裝及音樂融合的企劃。

馬天佑今年打造「2019 seasonal music collection」，將時裝與音樂結合。 (資料圖片)

今日推出首波單曲《超過些》，以春季為主題，不論MV及編曲上也打造出復古都市感。馬天佑表示，創作新歌時，參考了哥哥張國榮在90年代的一些作品，令《超過些》聽上去帶點groovy之餘，又不失復古美感。

比起以往作品，今次新歌可聽出馬天佑的唱腔比過往更成熟，他表示要歸功於監製：「CY Kong在我音樂路上有種似是父親的感覺，因為我自身不時也有很多想法，亦有很多問題想問，而CY Kong正好可以為我解答這些疑惑。」作為歌手，最重要是找到適合自己的歌路，今次馬天佑與CY Kong擦出的火花，的確讓人有驚喜。

以往馬天佑的MV也會予人一種華麗、高成本、有時帶點浮誇的感覺。今次以時裝作出發點帶出都市美感，馬天佑笑言自己對MV的製作標準是最緊要靚，故此MV當中主理了不少造型，甚至為自己設計了一個彩妝配合total look。而MV中亦起用了多個model，去呈現出香港多元的人民生活，「01眾樂迷」稍後會逐一為大家介紹MV中出現的造型。