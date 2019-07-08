【獅子王】Donald Glover神還原Hakuna Matata　童年回憶返哂嚟！

迪士尼年度大片《獅子王》（The Lion King）即將上映，而近日公開的幕後花絮，包含一小段經典歌曲〈Hakuna Matata〉的呈現，Donald Glover、Seth Rogen以及Billy Eichner分別為辛巴、彭彭和丁滿配音，花絮中可以看到更多《獅子王》的畫面、幕後配音的真實情況，細緻的畫面搭配經典歌曲的重現，都讓我們更期待電影的到來了！

真人版的辛巴、彭彭和丁滿翊翊如生。（《獅子王》劇照）

眾星雲集的超強配音卡士

導演Jon Favreau以及電影的卡士們都出現在花絮裏，紛紛解釋這部電影對自己的意義，包含Keegan-Michael Key、Alfre Woodard以及John Oliver等人都有出現。

由上至下：Billy Eichner、Seth Rogen，以及John Oliver。（《獅子王》宣傳照／Disney）

Jon Favreau於2016年推出的真人版《魔幻森林》（The Jungle Book）大獲好評，甚至抱回奧斯卡最佳視覺效果獎，這次電影裏運用了全新的視覺特效技術，他表示：

我們給視覺特效團隊非常充裕的時間，只為了讓一切達到最好。

Jon Favreau接着補充道：「（你看到的）這些片段都是早期的，是為了剪出花絮而趕出來的片段，因為我們想先讓粉絲們搶先看。但我現在還在處理這些素材，團隊中有許多《魔幻森林》的夥伴，我在那部電影裏學了許多，現在我也得加快腳步，我習慣和他們一起共事，也知道這些技術所能達到的目標。這次使用的全新技術，當時在拍攝《魔幻森林》時還沒有如此成熟。」

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+ 5 + 4 + 3

相對上一部電影來說，已經過了3年，而這期間CGI技術也相對成熟，Jon Favreau提及：「我們當初就運用大量的動作捕捉技術，現在更加上電玩的遊戲引擎開發以及VR科技，創造出更驚人的視覺效果。」

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+ 6 + 5 + 4

的確從預告看來，那些動物們的畫面都更寫實細緻，他也說道：「這真的非常酷！對電影來說能更有效率地呈現畫面，因為我們可以透過VR技術，並經由虛擬攝影機去操作真實攝影機來控制畫面，這樣就能呈現出更寫實的畫面。就算一切都是動畫，看起來卻非常寫實，你們看過就會知道了。」

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