Supper Moment《尋回一碗湯》打氣　網民撐：果然唔會令我哋失望

Supper Moment成為《叱咤903風雨中抱緊你》其中一員，獻唱《尋回一碗湯》為大家打氣，一句「家會為你開／永遠為你等待」此時聽到份外窩心，亦有網民留言：「終於等到你哋出現。」

Supper Moment獻唱《尋回一碗湯》為大家打氣，一句「家會為你開／永遠為你等待」此時聽到份外窩心。(影片截圖)

網民留言：終於等到你哋出現(網頁截圖)

Supper Moment近日正忙於籌備7月佛山演唱會，8月更將會登上日本大型音樂節《Summer Sonic》的舞台演出，所以繼上月發佈了國語版《一樣不一樣》後，於社交網站不太活躍。

Supper Moment將於8月16日到日本音樂節《Summer Sonic》演出，如他們所願帶着自己的音樂衝出香港。(網頁截圖)

Supper Moment 4月赴紐約錄製新專輯。(Supper Moment Instagram圖片)

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近日社會上連串事件令香港人心情沉重，同路人需要互相支持，如若遇到情緒問題記得向身邊人求助，而大家亦可盡一分力關顧周遭朋友的情緒。

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撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open?」24小時網上輔導：91012012（SMS）

學友社學生熱線：25033399

利民會《即時通》：35122626