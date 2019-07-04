周柏豪被取消出席重慶音樂節　微博呼籲登記做選民遭刪Po？

一向作風敢言的周柏豪，近日在IG及微博上呼籲港人登記做選民。怎料卻被內地網民連番炮轟，指罵他不要再到內地工作之餘，更表示對他感失望。不少支持柏豪的網民亦在網上展開罵戰，力撐柏豪盡公民責任呼籲大家登記。

周柏豪早前在IG及微博上呼籲港人登記做選民，怎料被內地網民炮轟。 (周柏豪微博圖片)

其實就連政府也不時會推出廣告呼籲港人登記做選民，大概沒有人想像過事件會繼續發酵。在事件發生後，不少樂迷也關心柏豪還會否出席原訂於7月13日在重慶國際博覽中心舉行的《2019重慶OPPO Reno造樂節》，柏豪回覆時表示：「這次沒機會了，讓你們擔心不好意思，希望下次再見。繼續做好自己，做好你們的榜樣。」雖然未有正式表述原因，但未免令人懷疑今次重慶之行被取消，與選民登記言論有直接關係。

周柏豪回覆粉絲，未能出席7月13日的重慶音樂節。 (網絡圖片)

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而柏豪微博上本來的呼籲說話，亦隨後消失，不少人猜想到底是柏豪把該發帖自行刪除還是「被消失」？柏豪為免令粉絲擔心，亦再度發文解釋：「今天早前的發表應該是被屏蔽了。不再多說，繼續做好自己，保持正面心態正能量，繼續做好成為你們的榜樣，感謝明白我的人，同樣愛你。」