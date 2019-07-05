C AllStar打破休團沉默出歌為港人打氣　謹守時代紀錄者責任

不經不覺，C AllStar從17年10月一連兩場的演唱會後，便一直休團至今，合體之時遙遙無期。近日社會動盪，受反修例風波影響，香港人的情緒也陷入低氣壓。想不到在這個家生病、大家也失去快樂的能力時，C AllStar跟大家說：「我們並『沒有剩你一個』。」

網民留言：謝謝你們為香港人打氣！(網頁截圖)

新歌《沒有剩你一個》的發表，不管是否他們的歌迷，也能感受到他們的用心，收下這一份用歌聲唱出的暖暖心意，亦不負他們「時代紀錄者」之名。

《沒有剩下你一個》歌詞節錄：

曾同笑過曾同喊過的於這裡

高低起跌每次都伴隨

當刻哭出眼淚 當你或很累

請緊記堅信至可無懼

MV背景圖為黃昏時的香港，這個地方不管是人、事、物，還是值得好好珍惜守護的。(《沒有剩你一個》MV截圖)

對於C AllStar來說，即使身為一個音樂人，亦有他們的社會責任和擔子。正值菜園村事件時，他們唱「眼見幾多失守價值逐漸活埋」；在社會出現守護本地文化、廣東話及繁體字的想法時，他們發表了《切膚之痛》，他們就這樣一直用廣東歌去紀錄著。

也許連日來所發生的事，讓你感到很無力或無法喘息，但就像新歌歌詞所說「如何洩氣仍無放棄都一起過」、「要信在最後，獲到更多」，要相信身邊還有很多同路人，陪著自己一起努力，所以千萬不要輕言放棄。