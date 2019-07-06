【頭條新聞】《老年陷鄭》爆紅　啜核背後有一男子嘔心瀝血

《頭條新聞》一向以嬉笑怒罵的態度諷刺時弊，近兩星期的惡搞歌《一人掟磚會受傷》及《老年陷鄭》一夜爆紅，深得網民喜愛。《香港01》記者訪問惡搞歌的創作大腦——羅啟新，原來靈感來自資深傳媒人曾志華的一句說話：「我口寫我心，將自己相信嘅嘢表達出嚟，而且有畫面、有事實根據又唔係屈人。」

羅啟新每次都為《頭條新聞》扭盡六壬惡搞，博君一笑之餘也希望引起大家反思。(《頭條新聞》截圖)

《一人掟磚會受傷》真係「Think Big」：去完廁所就哼咗呢句

《頭條新聞》的惡搞環節令人津津樂道，近一年由羅啟新主理的「MYTV SUFFER」將時事議題放到歌曲中二次創作，博君一笑之餘亦能引起大眾共鳴及反思。羅啟新亦沒料《一人掟磚會受傷》和《老年陷鄭》會爆紅，因為這都是無心插柳：「其實冇諗咁多，『一人掟磚會受傷』呢句歌詞係有次去廁所，洗完個手就無啦啦哼咗出嚟。而《老年陷鄭》最初係改咗『老細要見我，衰咗咩可否透露？你態度』先，跟住先填埋其他段落。加上，反對『《逃犯條例》修訂』事件有好多畫面引發人思考，所以先會填到。」

連日來有很多令人印象深刻的畫面，統統都成為羅啟新的創作靈感：「特首凌晨四點開記招，張建宗個樣又好似好眼瞓咁，所以我就寫咗『我漸漸迷惘，老細又扮能幹，深宵先開檔』，其實都係roll機前幾個鐘諗㗎咋！」

識唱嘅一齊喇喂！(《頭條新聞》截圖)

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時局愈亂愈能啟發創作？ 羅啟新：素來都係，無病呻吟冇意思

不止《頭條新聞》，網上亦有各式各樣關於反對「《逃犯條例》修訂」的創作，如長輩圖、「我冇嘢講」GIF圖等等，羅啟新亦認同時局愈亂愈能激發創意：「素來都係咁，以前嘅詩人同文學作品都係因為當時社會環境而創作，而且無病呻吟係冇意思。」社會大眾關心「《逃犯條例》修訂」，在自己能力範圍出力，他引用《聖經》說話「萬事互相效力」去說明：「有人會用激進嘅語言去推動事件，但呢個唔係我嘅角色，我希望作品可以令大家有共鳴，引起大家反思，萬事互相效力啦。」