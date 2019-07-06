五月天到底有幾鍾意打邊爐？　一個電影彩蛋引發網民人肉搜索

五月天《人生無限公司》電影票房報捷，五迷們可能在電影上映前，早已發現五月天對火鍋的執著。無論是2018年底五子於社交媒體直播和粉絲守歲、《人生無限公司》主題演唱會的串場影片、MV及電影中也不斷有打邊爐場口。而且電影中更搭景還原一間火鍋小店，引起五迷人肉搜索，更令小店成為必到打卡熱點。

2018年五月天直播與五迷守歲，他們邊吃火鍋邊說垃圾話。(《五月天陪你守歲》YouTube截圖)

在電影慶功宴，當然也是吃火鍋慶祝！

在《人生無限公司》主題演唱會的片段裡，亦即電影其中一幕，講述五月天已訂檯吃火鍋，但襲擊地球的怪獸突然出現，身為守衛地球的「第五分隊」要立即出動打怪，為了能趕上吃火鍋，他們瞬間大爆發解決敵人。

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電影除了剪輯演唱會片段外，尾段也特別加插五子吃火鍋慶功的畫面。相信眼利的五迷已發現，這火鍋攤就是梁家輝在《頑固》MV裡打工的檔口。五月天把各個MV裡的人物、場景、故事連接，創造了一個屬於五月天和五迷獨有的世界觀。另外，因為電影中場景需要加入CG，不能實地取景，所以他們特地在棚內搭景還原小店，可見五月天對火鍋的愛有多強烈。

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