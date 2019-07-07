【冷知識】連儂牆與John Lennon的關係　4件你可能不知道的事

連儂牆近日在香港遍地開花，在反對「《逃犯條例》修訂」的社會運動中，各區都有市民自發「建造」連儂牆，大家將自己相信的理念，希望表達的訴求，與同行者打氣的字句等等，寫在Memo紙並貼到牆上，形成一個色彩斑爛的地標。 也許你曾到過不同連儂牆，亦知道它以傳奇樂隊Beatles的靈魂人物John Lennon命名，但以下4件關於連儂牆的事你未必知道。

1.連儂牆的原址與由來

連儂牆原址位於捷克布拉格，1988年群眾不滿胡薩克共產主義政權，在布拉格修道院大廣場的一面牆寫上反抗標語，當中包括John Lennon的肖像及歌詞，事件及後發展成學生與警察的衝突。參與者更被稱為「連儂主義者」，因為John Lennon自80年代起，被視為反戰、追求和平的重要文化象徵符號。

連儂牆原址位於捷克布拉格，在1988年因為群眾不滿胡薩克共產主義政權而出現。(網上圖片)

2.John Lennon本人不曾到過連儂牆

雖然連儂牆以John Lennon命名，但他本人不曾到過連儂牆，因為John Lennon在1980年12月8日於紐約公寓遭瘋狂歌迷槍殺，但連儂牆在1988年才出現。雖然John Lennon沒有到過連儂牆，但群眾將他的精神以塗鴉、文字，甚至街頭演唱的形式延續下去。

雖然John Lennon沒有到過連儂牆，但群眾將他反戰與追求和平的精神透過連儂牆延續下去。(Getty Images圖片)

John Lennon生前的珍貴圖片(Getty Images圖片)

+ 5 + 4 + 3

3. 小野洋子2003年到訪連儂牆

雖然John Lennon本人不曾到過連儂牆，但他的遺孀小野洋子(Yoko Ono)於2003年到捷克舉行個人展覽《Women’s Room》時，曾到連儂牆原址並簽留念。小野洋子是著名的和平主義者，她解釋當時舉行《Women’s Room》展覽的原因：「顧名思義這是一個關注女性權益的展覽，曾經有超過五百萬女性知識份子及醫生，因被指控是女巫而被殺。對人類來說，這是十分可惜的事，所以我希望透過展覽帶出女性歷年來曾面對的問題，以及希望這個社會能夠改變。」

小野洋子2003年到捷克舉行展覽時，曾到訪連儂牆並簽名留念。(Getty Images圖片)

小野洋子與John Lennon的珍貴照片(Getty Images圖片)

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4. 連儂牆不斷在改變

連儂牆於1988年出現，是重要的地標及文化象徵，但它不似其他文物般受保護，反之有一個不明文規定，就是只要你有顏料在手，便可以不必管前者的塗鴉畫上你的創作，所以連儂牆的模樣不停在轉變，唯一不變的就是和平、反戰的信息一直都在。

2015年的捷克連儂牆。(網上圖片)

2018年的捷克連儂牆。(網上圖片)

近日香港各區的連儂牆(資料圖片)