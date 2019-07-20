吳青峰攜新歌亮相高雄音樂節　自爆一個因素影響蘇打綠復出！

吳青峰日前於「高雄啤酒音樂節」壓軸登台，隨即不多說話，便帶來不間斷的好歌如《起風了》、《蜂鳥》，唱完《跟着你到天邊》後，他說：「應該很多人不知道這首歌吧！是吳青峰出道的第一首個人單曲，2014年的歌。」

吳青峰日前於「高雄啤酒音樂節」壓軸登台（視覺中國）

他另選擇收錄於蕭敬騰專輯的2首創作《全是愛》、《欲望反光》，演唱前重提舊事，過去兩人參加《蒙面唱將猜猜猜》因互揭身分，互嗆片段引起熱議。吳青峰開玩笑說：「還好（我們）最近恢復友誼，我一直在外面塑造他脾氣很差。」而他見觀眾拿手機不斷錄影，先虧眾人「手不酸嗎」，接着只好自我安慰這是音樂節，大家開心就好，只要求一件事，「如果拍到醜照，不要散播。」

吳青峰與蕭敬騰曾在2018年的蒙面唱將猜猜猜中互揭身份▼

今次他首唱剛發行的新歌《巴別塔慶典》，事前緊張不已，對觀眾反應很是在意，順利完成演出之後，他忍不住虧大家：「看吧！講不聽，這首歌很適合群魔亂舞，可是大家都很鎮定，怕手機在晃，全部在那裡拿着手機拍。」

此外，他4月在《歌手2019》節目以一曲《歌頌者》奪得亞軍，回顧當時，他在台上坦承是人生最崩潰的時間，幾近一蹶不振，「需要靠音樂躲避很多事情，所以才能在音樂裡面投入很多東西，還好音樂跟創作出現在我的人生，能夠好好地治癒自己。不管那些吵雜聲音、尖銳荊棘在我身邊圍繞，我有力量去處理那些，有力量把新的音樂帶給你們，不能讓任何事情阻止我唱歌給你們聽！」感性喊話讓歌迷狂喊「加油 !」

按圖回顧青峰在《歌手2019》的心路歷程▼

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沉醉於演出的他還發揮幽默感，分享了一個阿嬤帶孫子遊澄清湖的故事，避免發生觀眾鴨子聽雷的情況，他先解釋寓言故事「金斧頭與銀斧頭」的內容，接着說：「有一天在高雄，有個阿嬤帶孫子在澄清湖散步，結果孫子太調皮掉進湖裡面，這時湖中女神出來詢問掉了什麼，阿嬤用台語回『是我的金孫』，女神就說妳太貪心，就回去了。」把觀眾逗得笑呵呵，但吳青峰無奈地說：「我分享給朋友聽，可是他們聽不懂，我很受傷。」形同是向觀眾取暖。

而蘇打綠復出之日節節逼近，他透露每月和成員都有固定聚會，笑說大家熱衷於休息，「看阿福休息多好，變成2個阿福了，我說阿福你再不瘦下來，我沒辦法兌現我的承諾。」最後他以《十七》為節目畫下句點，殊不知觀眾不肯離去狂嗌Encore，他在主辦方應允下重返台上，直呼沒有準備其他歌曲，率性接受觀眾點歌，陸續清唱《逃亡》、《飛魚》、《窗》、《一點點》等多首歌曲。

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