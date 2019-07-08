陳奕迅繼《我們》唱出愛情遺憾　再唱《相信你的人》講父子情

上一次陳奕迅唱了劉若英執導的電影《後來的我們》主題曲《我們》，唱出愛情中的無奈與遺憾，讓人想起埋藏在深心處的一段故事、或那個「他/她」。這次他用充滿有故事性的歌聲，獻聲親情電影《銀河補習班》的歌曲《相信你的人》，由「最佳拍擋」姚若龍和陳小霞填詞譜曲，細膩的歌詞和沉緩的旋律說著父親對孩子的愛，那些在心底裡沒有說出的期盼、不捨與驕傲。

在孩子不知不覺的長大時，父母也不知不覺的老去。（《相信你的人》MV截圖）

父親未必會像母親般，對孩子苦口婆心或噓寒問暖，只因他們的愛總是比較深沉。在《銀河補習班》中，主角馬飛（孫浠倫飾少年馬飛；白宇飾成年馬飛）成績糟糕，是老師與眾人眼中的野孩子，大家都對他沒有期望。只有他的父親（鄧超飾）一直相信着馬飛，希望他對世界「不要停止想」，希望他能擁有獨立思考，勇敢面對這個世界，正正就是歌詞中「你也需要一個相信你的人，暖暖看你不同於人們的眼神」，才能成就後來的「太空人馬飛」。

父親為馬飛送上的不只一隻模型飛機，更是一個夢想。(《相信你的人》MV截圖）

相信是所有人都認為不可能時，仍然選擇相信他能做到。

《相信你的人》歌詞節錄：

當你懷抱傷痕仍舊朝夢想狂奔

他會心疼不忍同時又為你興奮

無所求的給予所以不覺得犧牲

最無聲的關懷情感也最濃烈而深沉

在馬飛成績糟透了時，只有他父親一直相信他。雖然知道成績並不是評定孩子能力的標準，但無奈不能脫離體制，便選擇一直陪着馬飛實踐夢想。對於別人對兒子的冷眼與不理解，作為父親只能強忍心中不捨，「相信」成最強力的支持，看到兒子慢慢茁壯，便會暗自為他感到驕傲和滿足。

不要限制孩子的想像力，只要陪他們去做夢，他們的創造力遠比你以為的大。（《相信你的人》MV截圖）

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網民：《相信你的人》是父親對孩子說的話，十分感人。(網頁截圖)

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相信大部份人兒時的偶像就是爸媽，所以來自父母的支持和諒解擁有無法想像的力量。成長和變老的過程，安定感會讓人失去冒險的能力，但初生之犢不畏虎的能力往往能改變世界。作為父母，只需成為「相信他們的人」，不要成為他們的對立，讓他們變成你的驕傲，這樣的爸媽才是孩子心目中永遠的驕傲。