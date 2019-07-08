陳奐仁揭20年音樂生涯挫折：好多人認為努力就會成功，其實唔會

二十年，對不少打工仔來說，可能已經轉了多次工作，跳了好幾個職級，在預設好的職業路途上平步青雲。但對音樂人來說卻不然，二十年時間，可以讓人大紅大紫變得一沉百踩，也可以讓人寂寂無名變成領軍人物。Hanjin陳奐仁出道於1999年，由作曲人的身份慢慢轉變成長，千禧年代被稱為音樂鬼才，創作出《和好不如初》、《愛是懷疑》、《香港地》、《戰爭》等多首名作，Hanjin坦言其實自己最想成為一位Rock Star。今年他被賦予一個新身份「弘音教父」，對於這個身份的轉換、20年的歷程，他最想說的是：「好多人認為努力就會成功，其實唔係。」 攝影：黃寶瑩

不少人眼中，陳奐仁絕對是一位成功的音樂人，但他表示過程其實充滿辛酸，甚至坦言：「努力不一定會成功。」 (黃寶瑩攝)

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我有新加坡人乜都接受嘅特質，但我亦知自己係奇怪 陳奐仁

對於「弘音教父」的身份，Hanjin笑言是工作團隊為他度身訂造的：「我不敢當，但我接受。因為陳奐仁就是一個別人說什麼也會接收的人，我出身在新加坡的低層家庭，成長背景會教育我做什麼事情也不能宣揚，要謙虛，不要為他人帶來麻煩，最重要是別人要求你做的事，盡量要做到。」故此早前陳奐仁努力健身的相片，也是工作團隊在他不知不知覺便拍下了：「佢哋話好睇就OK。」

不過對於音樂作品，他卻要求自己作主：「我會做好多音樂類型，首先的確我鐘意好多款音樂，大部分都係酒吧唱歌嘅時候積落嚟，但當中嘅爵士文化影響到我。我亦知道自己係奇怪，我係冇乜魚蛋作品、口水作品，都係比較有個性。」

早前健身被同事不經意拍下照片，Hanjin笑言：「佢哋覺得好睇，今次演唱會都會keep住體型，試下跳舞畀大家睇。」 (黃寶瑩攝)

做Rock Star都要靚仔，唔靚仔係唔會紅 陳奐仁

作為追夢者，現時Hanjin的成就跟他的想像並不一樣，他坦言：「我最想成為一個Rock Star。」在學時期讀英文為主，故此接觸的大多是英文作品：「我係由Choir Boy開始，最初唱嘅都係合唱團歌。接觸音樂都係聽收音機，聽英文台Top 40、Billboard，慢慢大個啲就去唱酒吧。喺酒吧可以唱嘅歌有兩種，一種係酒鬼鐘意嘅歌，另一種係自己鐘意嘅歌，通常啲人都淨係唱酒鬼鐘意嘅歌，因為做生意嘛。」

當然，每位追夢者的故事也是不甘於平凡，就像《La La Land》裡的Ryan Gosling，也不愛在工作的餐廳內彈奏古典，Hanjin表示：「我都有自我堅持，追夢者嘛，當時我好想成為Rock Star，而家都想，不過開始要認命。」入行20年，始發現Rock Star不過也是做偶像的一個暱稱：「呢個世界唔可以有咁多個偶像，唱片公司都要有唔同範疇嘅人去搵錢，所以做得Rock Star都要靚仔。以前一廂情願覺得，大把樂隊著衫都不修邊幅，但其實佢哋著返正常嘅時候都係一個靚仔。任何Rock Star都係靚仔，唔靚仔係唔會紅。」看透了，便對Rock Star的身份沒那麼執著。

小時候幻想自己長大能成為Rock Star，但現實告訴他原來做Rock Star也要靚仔。 (黃寶瑩攝)

以為做監製會好啲，其實只係表面風光 陳奐仁

音樂工業不景，難免會充斥壓搾的情況。不過難以想像即使是資深音樂人，日子也並不一定好過，甚至為了工作機會，要默默承受一次又一次的不公。 (黃寶瑩攝) 作為華語樂壇裡的前輩，陳奐仁經歷過幕後再到幕前的身份，在岡位的切換當中，他的確有不少得著希望與後起之秀分享：「追夢者永遠係執著，執著嘅人就會操之過急，過程中會強行斬了很多草、殺了很多蟲。傷害了人，也苦了自己，所以而家會叫自己隨緣一啲，太執著好痛苦。」他明言自己也曾過份執著：「以前好想出道做藝人，自然令好多人唔開心，因為我逼緊人哋做佢哋唔想做嘅嘢。」 當年仍是一位幕後音樂人，Hanjin不時也希望能出道成為台前的巨星，不過唱片公司對他的打擊也非常深：「佢哋覺得我根本唔靚仔、唔想簽我，唔應該夾硬嚟。後來佢哋搵咗我幫歌手寫歌，我亦慢慢大個，要搵錢養家，所以做監製搵錢交租。」新人時期被欺壓得多，本以為成為了監製便能改善情況，怎料卻不如人意，表面風光，實際上卻比以前更難受，Hanjin曾遇上不少狀況令他感到不受尊重：「佢哋好聽會叫你聲老師，然後下一句就係：唔好意思呀，我哋覺得啲歌詞唔啱、我哋覺得曲風唔係好啱，最後錄過晒、編過晒，所有嘢都改晒，對佢哋嚟講，我只係交咗功課就得。」 為了生活可以忍，但有時候做音樂的無奈是，即使有工作也不一定得到相應的回報，Hanjin曾經為了創作，在金錢上多番被壓搾：「唱片公司人員好鐘意講，今次個budget有限，你要喺budget入面做。個意思即係我要免費幫佢做、貼錢幫佢做。原本呢個Project嘅錢係用嚟幫我交嚟緊三個月嘅租，咁我就唔洗交租㗎啦，仲要冇時間去接另一個工作去交租，因為我應承咗人要完成呢件事，除非我反枱唔撈。」但正如每一位打工仔一樣，「反枱唔撈」並不是想做就做，因為每個人也會怕以後也沒有工作機會。樂壇造就出這種「拍膊頭」的風氣，現時Hanjin也看化了：「隨緣啲睇，如果呢啲人往後會再搵你工作，佢都一樣係唔會對你好。所以我哋可以執著自己嘅堅持，但唔好執著人哋對我哋嘅待遇。」

Hanjin又表示人大了，看透的事物也多了。無謂傷了別人，自己又沒得益，他深信每人皆有良知，而良知會告訴大家什麼才是該做。 (黃寶瑩攝)

大家都以為努力會成功，其實唔係 陳奐仁

今日音樂上擁有成就，但對小時候的Hanjin來說，音樂卻是一條未知的路，甚至連人生也充滿著挫折，身邊的人更會「勸告」Hanjin：「細個老師寫畀我嘅意見係：陳奐仁好鐘意唱歌，但把聲好難聽。15歲彈鋼琴，老師又會話：你同音樂冇緣，你返屋企啦。甚至我去做測試，都話陳奐仁嘅音樂能力係一般，即係我同大家都一樣，不過我仲有閱讀障礙、天生有聽障、肌肉復原力低。」

因為先天條件不足，所以陳奐仁小時候特別努力，因為他認為努力就可以戰勝，而那種勤力更是自虐級：「我可以進步得好快，但我會病、我會比其他人崩潰得更嚴重。但我會無視咗嗰種崩潰，因為人會好返，但大個會明白，健康係要還。」

自問不是天才，到底後來又為什麼被喻為鬼才？Hanjin比喻，以25歲作基準，以一個天才及陳奐仁作比較，天才能去到10分，陳奐仁只能去到5分：「因為天才喺25歲嘅時候唔係癡線咁勤力，但陳奐仁係，所以25歲嘅時候，天才可能只得4分，而陳奐仁有5分，大家就誤會我係天才。但當人越嚟越大，人哋去到10分，我依然只得5分，甚至我都會誤導自己可以追6分7分，但追唔到，我同自己25歲嘅時候一樣，無進步過。」

但隨年漸長，Hanjin認為不應再挑戰自己極限：「因為我知道自己嘅極限喺邊，廢事受傷，不論係體力定音樂都一樣。細個覺得世上無難事，只怕有心人，但其實唔係，你要認知自己嘅限制，起碼能力上係，藝術或者另計。例如我點同方力申比呢？一落水佢已經贏咗啦，手腳長過我，追到嘔都貼近唔到，我點可以呃自己呢？又靚仔過我、家境又好過我，要量力囉。」