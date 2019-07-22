單飛真係比較紅？大數據分析10位單飛歌手　姜濤都只係排第5

唔通合久必分真係永恆嘅定律？

兩岸三地嘅華人演藝圈內，各式各樣嘅偶像組合、樂隊團體喺千禧年之後紛紛冒出頭。好處在於唔同成員可以互補長短，有人做實力擔當，有人做顏值擔當，可以全方位收穫粉絲。短處可能在於注意力會被分薄，有時成員會被搞錯不特止，發展資源可能都相對被限制。今日DailyView用網路大數據調查咗娛樂圈中嘅組合，一齊嚟睇吓啦邊啲你覺得合體紅啲，邊啲單飛紅啲！

DV小教室：網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》大調查觀測咗近萬個網站頻道（而且不斷增加ing），包括港澳地區的新聞頻道、FB、IG同埋各大討論區、Blog......透過強大嘅網文爬梳觀測，攞到巨大嘅資料樣本數，拎到上億嘅文章及留言訊息，以人工智慧的語意程式做分析。

十、田馥甄（S.H.E）

喺S.H.E中嘅Hebe生得細細粒粒，外型相對文靜內斂，出道初期喺宣傳節目上一般都由Selina同Ella做講嘢嘅代表。九年前華研用新人嘅宣傳方式，宣布「田馥甄」推出個人專輯，正式開始S.H.E單飛唔解散嘅篇章。「田馥甄」呢個名被重新宣傳，令歌迷重新認識喺S.H.E合音中嘅另一種面貌，唔單止為S.H.E粉絲帶來新鮮感，將近十年嘅時間就逐漸成為台灣嘅OST女王，主唱唔少嘅電影、電視劇宣傳曲。

九、青峰（蘇打綠）

台灣主流樂壇中嘅一股清流，莫過於融合咗古典音樂同流行樂團元素嘅—蘇打綠。自2017年蘇打綠宣布休團後，大部分團員都有唔同嘅發展，例如創業、出國進修等計畫，而主唱青峰嘅動態就相對低調。終於一年之後喺FB發文以個人身分回歸樂壇，仲自稱新人咁上歌唱節目重現大家眼前，最近仲串聯樂壇之前有合作過嘅歌手，來宣傳自己嘅《巴別塔慶典概念展》，慢慢實現佢心目中先達成唔同嘅挑戰啊。

單飛真係比較紅？大數據分析單飛歌手▼

+ 12 + 11 + 10

「位置變了 各有隊友」都可以掛念這舊友！

好多組合同團體難免都主打友誼情懷，成為咗好多歌迷心目中嘅友誼目標。而團體長青嘅秘密，莫過於喺佢地陪着歌迷長大之餘，團體裏面嘅人都各自成長，有着唔同嘅發展。其實就同我地每個人一樣，唔同階段都會有唔同嘅戰友，最珍貴嘅就儘管要邁向人生另一個階段，呢啲戰友唔會就咁各散東西，而係繼續做彼此嘅後盾，支持你喺個人領域上，發光發熱。

大數據分析10位單飛歌手。（DailyView網路溫度計）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年6月30日至2019年07月01日。網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram及各大討論區、BLOG等，針對討論『單飛都有一片天』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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