鄭秀文紅館騷用手機App代替螢光棒　即Click學定操作方法！

鄭秀文將於7月12日假紅館舉行《#FOLLOWMi》演唱會頭場，闊別三年再踏紅館舞台，當然有別開生面的安排。Sammi在instagram出post，表示因為考慮環保因素，將不會派發Pong Pong棒或瑩光棒。她寫道：「如果每埸每人派發兩枝Pong Pong棒或瑩光棒，就會製造和永久留下了二十六萬枝廢物，為了我們已經被破壞得七七八八的生態環境，值得儘最大努力，做得幾多得幾多。」

Sammi更呼籲樂迷入場前，可先下載名為「inEVENT」的手機App，以智能電話代替一次性使的Pong Pong棒或螢光棒。

鄭秀文在instagram呼籲大家用更環保的方式支持演唱會，以電話應用程式取代即棄Pong Pong棒及螢光棒。(網頁截圖)

繼早前Mr.演唱會介紹過的「睇騷神器」App(相關文章)，今次鄭秀文演唱會再次推出同類型手機App「inEVENT」，只要歌迷入場前預先下載，入場後便可以根據門票上的資料輸入座位，在有網絡的情況下造出「連動燈海」，隨着不同歌曲轉換燈光顏色及閃爍的節奏。除此之外，歌迷可利用「inEVENT」在其他情況使用，操作亦十分簡單，可自行選擇燈光顏色及閃爍模式，在演唱會或個人派對一樣管用。

【睇騷神器】手燈螢光棒都可以慳返 新App環保方法造出變色燈海

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除了呼籲歌迷用更環保的方式打氣支持外，Sammi亦希望大家不用送贈花籃，反之將這份心意及金錢改為捐款至「香港癌症基金會」作慈善用途。

好耐冇聽過Sammi唱Live喇！重溫住佢百變嘅造形止往咳先！(資料圖片)