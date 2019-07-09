【白色強人】譚嘉儀為英文插曲親填中文版　首歌同德國舊愛有關？

近期TVB劇集《白色強人》中的英文插曲引起網民熱討，由譚嘉儀主唱的《Can You Hear》，作為劇中重要場口必播的配樂，不少人也大讚有種外語經典作品的感覺。而主唱譚嘉儀早前亦向「01眾樂迷」透露，今次為《Can You Hear》親自填了一份中文版歌詞，更找來男神級人馬合唱。答案終於可以揭曉，今次歌曲中文版叫《願留住你》，而合唱者，正是《白色強人》裡的男主角馬國明。

《白色強人》英文插曲《Can You Hear》即將推出中文版，譚嘉儀透露今次將找來劇中男主角馬國明合唱。 (譚嘉儀IG圖片)\\

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近日嘉儀去到各大校園宣傳都好受歡迎！ (譚嘉儀IG圖片) 譚嘉儀又向「01眾樂迷」表示：「今次其實是我自己膽粗粗去找馬國明合作，因為早前拍攝《降魔的》也有合作機會，於是我便寫了這份中文歌詞並邀請他與我合唱。」馬明其實也有推出過個人作品，亦與不同歌手有合唱經驗，故此對於嘉儀的邀請，他很快便答應了，嘉儀又謂：「佢最初都話驚自己唱得唔好聽，當然我就安慰佢，叫佢唔洗擔心，錄音可以慢慢嚟。最後佢就應承咗我，不過就講笑話如果首歌錄得唔好聽就唔出街。」最初嘉儀只打算把歌曲當成Cover錄起放到網絡上，後來公司聽到製成品，便提議正式推出。

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雖然歌曲未見街，不過從歌名《願留住你》也可想而知，歌詞內容必定跟愛情有關。譚嘉儀解釋：「之前錄《Can You Hear》嘅時候，我不停諗起自己過往一段戀情。因為入行前，我曾經同一位德國嘅男仔拍過拖，但最後因為異地相隔而被逼分開。一邊錄音一邊諗起呢段往事，我先發現原來呢段感情好刻骨銘心，所以錄音嘅時候都忍唔住喊。」而今次中文版的歌詞，譚嘉儀正是想著那位德國男孩，懷著那份思念去寫下一字一句，所以比原版可能更入心入肺。