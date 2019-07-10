【鄭秀文演唱會】4首必聽信仰Hip Hop作品　唱Live一定變當晚焦點

天后鄭秀文(Sammi)音樂風格多變，大熱主流情歌作品只是其中一部份，她於2005年曾罹患抑鬱症，及透過宗教信仰克服病情，走出陰霾。Sammi更為此製造福音大碟《Faith信》，當中將大愛信息揉合Hip Hop、電音等元素，創作出一系列破格的福音作品。事不宜遲，馬上盤點Sammi型格又意味深長的作品。

1.《信者得愛》

「別怨新聞這麼假／(那需挑剔)天色這麼差／相信愛可統領天下」一見到這句歌詞大家腦內即刻有聲，作為《Faith信》專輯的主打歌，旋律朗朗上口充滿記憶點，加上黃祖藍曾經惡搞，令這首歌傳播度更高。陳少琪填詞言簡意賅，為社會上洩氣或失去希望的人打氣。加上MC 仁拳拳有力的Rap，將歌曲信息直接打進聽眾的心「真理生命就有最美好引渡／信望愛取決咗你嘅下一步」。

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2.《罪與罰》

同樣出自《Faith信》專輯，鄭秀文featuring本地Hip Hop組合廿四味，推出另一首主打歌《罪與罰》。歌詞切合香港人每日面對的社會問題，金錢、物質蒙蔽人們雙眼，有人因為身處困境選擇利用毒品逃避，人與人關係充滿爾虞我詐，以上情況統統令人洩氣甚至想放棄自己，但Sammi卻用歌曲提醒大家尚有出路，學會寬恕是步向光明的出路。

誰迫你自責／天天刁難自己

誰原諒過你／可否牢牢銘記

能寬恕實在有福氣

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3.《天生一半》

出自2013年《Love Is Love》專輯，有指當時Sammi以歌曲講述自己對婚姻的見解與心聲，亦有報道指填詞人陳少琪以古希臘神話作靈感，神最早創早的人類有兩頭、四手、四腳，但害怕人變得太聰明，便將人分成兩半，出現男人和女人，要尋找自己的另一半。但Sammi曾在訪問中講過，上帝沒有寓言中的宙斯那麼殘忍，反而帶領她尋回自己的另一半。Rap部份featuring本地Rapper MastaMic，在較Pop的編曲之上為聽眾帶來衝擊，跟婚姻一樣甜蜜與激情並重。

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4.《Creo en Mi》

Creo ei Mi是西斑牙文，意思是「相信自己」，於去年8月推出，featuring韓國男團Got7成員王嘉爾(Jackson Wang)，充滿「國際味」的一首作品，加上MV充滿電影感，當時推出猶如一枚「震撼彈」。雖然歌曲沒有明言是一首福音作品，但歌詞信息亦能找到一點線索。

喧嘩之中禱告／讓愛為我帶路 人性的缺點可清楚看到

軟弱 懶惰 冷漠 固執 恐懼 驕傲 虛偽 自卑／

我用信念 強大地迎戰

誘惑 背叛 責罵 中傷 迫害 謊話 欺騙 盜取／

我用信念 強大地迎戰

從以上歌詞可看到，儘管人性有陰暗面，缺點及破壞充斥四周，但憑藉一個堅定的信念，總可以撥亂反正。

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