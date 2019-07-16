【鄭秀文】 經歷磨難才會成為結晶 　我們都是這樣長大的｜年粵日

磨難像是刻刀，我們可以利用它去雕刻出所憧憬的自己。正如鄭秀文的歌曲《我們都是這樣長大的》，就唱出了她人生中關於成長，關於智慧，關於愛情的種種經歷。

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1989年，那時的鄭秀文還未滿16歲，在不久前拿下了新秀歌唱大賽的季軍，而她的第一張唱片還沒出版。

還是學生的她就這麼穿着校服，去到了電台參與廣播劇《我們都是這樣長大的》的錄制，飾演「明珠」一角。當中她說過這麼一句台詞：「這個世界上，你得到的東西實在太多了，不要再以為每一樣東西都是你應該得到的，或者，每一樣你失去的東西是你成長過程裏面比你得到的更有意義。」

16歲時的鄭秀文。（網絡圖片）

一眨眼，到了30年後的2019年，Sammi發佈了一首與廣播劇《我們都是這樣長大的》的同名最新粵語單曲，以此紀念她人生中的第一部電台廣播劇，同時也提及了一些自身的經歷，與廣播劇、歌曲呼應。Sammi這樣分享到：「三十年來，我經歷了很多，走過抑鬱，事業有順有逆，也捱過了一些人生低谷和碰上婚姻水深處，有苦有樂有痛有自省，因此有更深遂刻骨的成長。人切實更成熟，更沈澱。無論那劇或這歌，都是關於成長，關於智慧，關於愛情。我們都是這樣長大的。」

Sammi發佈了一首與廣播劇同名的最新粵語單曲。（專輯封面圖片）

連綿雨 靈感也浸沒了； 寒澈骨 落滿地葉黃掉； 捱下了 才發現腐泥上； 遍山野花了。 《我們都是這樣長大的》

人大了 難得放肆地笑；才會懂 煩惱盡量忘掉；而患病這刻 才發現極渺小；學會珍惜了。 《我們都是這樣長大的》

在這個信息爆炸又浮躁的互聯網時代，大道理誰都會說幾句，但懂得把這些大道理通過自身經歷去體會，然後安放在心中的，可能就沒有很多了。

鄭秀文唱《我們都是這樣長大的》時，給我帶來的正是後者的感覺。她的唱功允許她可以在一首歌裏運用足夠多的技巧，但她卻把大部份的「武器」收了起來，不浮誇不張揚，更像是一個願意真誠交談的朋友，分享她人生中的種種感慨，有得也有失，有喜也有悲，她錯過，她愛的人也錯過，雖苦，但仍懷期待，「紅塵漂泊在一日驀然回首 和誰還是一對」。

歌曲像是分享她的人生。（鄭秀文Facebook圖片）

就這樣聽完整首歌，如果要用一個詞去概括主人公或我作為聽者的感受，我想一句「值得」就足矣。

時而走近時而遠去；還看最後 荒廢或壯舉；決定我成敗得失心胸裏 《我們都是這樣長大的》

歌曲聽起來簡單，但你試試唱就知道，還真的挺難唱的，換氣點少，對氣求高，而且真假轉換還多，唱功差點的人可能唱1分鐘，就喘5分鐘，跑10次調。

鄭秀文Sammi簡直就是我心中那個功力深厚的「隱世高手」，她的武功秘籍叫作「四兩撥千斤」，她的歌曲可以用「低調奢華」來形容。

鄭秀文的歌曲可以用「低調奢華」來形容。（資料圖片）

兒童有着兒童畏懼；成人都有成人唏噓 《我們都是這樣長大的》

聽着這首歌的你，可能正在為着某件事情苦惱，考試成績可能不如所願；可能畢業了還沒找到工作；可能現在還在公司加班；可能家人或朋友又在不經意間離開了你的生活；可能最近的感情運也不怎麼樣，你愛的人不愛你，或者愛你的人突然不愛你了。

而我的覺得，這些磨難像是刻刀，我們可以利用它去雕刻出所憧憬的自己。不過，人生那會有那麼划算，你想要什麼就給你什麼？哎呀，你有時候用力過猛，弄出一道有點醜有點顯眼的刻痕。不過其實沒關係的，我們可以嘗試把刻痕打磨光滑，也可以順勢在刻痕上雕朵花。雖然，我們比別人花了更多的時間，但至少你會明白，多出時間對應的那部份價值，會蘊藏在那個讓你引以為豪的成品「結晶」中。

磨難過後，最終都會找到引以為豪的結晶。（資料圖片）

你的用心，正是你人生最珍貴的部份，你的用心所經過的地方，可能未能結果，但已經在你心裏綻開出獨一無二的花。還記得《小王子》這麼說過嗎？正因為你為你的玫瑰花費了時間，這才使你的玫瑰變得如此珍貴。

走過一段路再回過頭看看，「誰無心碎 誰無唏噓」？我們都是這樣長大的啦！「然後磨難結晶 將化做翡翠 多得雨水」。

作者簡介：年粵日

年粵日由七個熱愛廣東歌的90後成員組成，不論是膾炙人口或小眾的廣東歌，只要好聽我們都會推介。心願只得一個：令大家可以多點關注本地樂壇。 想了解更多廣東歌背後的故事？

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「鄭秀文 - 我們都是這樣長大的」​】

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