【鄭秀文演唱會】天后功架豈止慘情歌　5首「鄭氏魅力」翻唱作品

鄭秀文(Sammi)將於明日(12日)舉行紅館演唱會《#FOLLOWMi》，相信各位樂迷已整裝待發，記得入場前下載「inEVENT」手機app代替螢光棒支持環保(相關文章)。除此以外，Sammi在演唱會翻唱一些別人的歌，為樂迷送上驚喜之餘亦展示了獨特的「鄭氏魅力」，帶大家從不同面向認識耳熟能詳的作品，認識不一樣的鄭秀文。

1.《高山低谷》(原唱：林奕匡)

鄭秀文於2014年《Touch Mi》演唱會尾場Encore位曾翻唱林奕匡(Phil)的《高山低谷》，當時她在台上說：「好鍾意啲歌詞，好感動！」Phil亦在台下拍手支持，而Sammi拿着歌詞謹慎地唱，以表示尊重。有人認為Phil的版本有一種身處低位歇斯底里的絕望感，而Sammi的編曲與唱腔相比之下更有希望。及後Sammi亦有推出歌詞MV，在YouTube點擊超過200萬。

2.《給自己的信》(粵語原唱：鍾舒漫)

又是一首翻唱後傳播度極高的作品，雖然原曲是日本女歌手Angela Aki的《手紙～拝啓十五の君へ》，鍾舒漫於2009年改編成《給自己的信》。Sammi於2009年《Love Mi》演唱會Encore位唱出這首歌，在台上幾度哽咽，在影片中甚至清晰見到淚痕。這個版本中段加插了《Keep On Believing》，就如Sammi所說，希望將最大的正能量傳遞給樂迷，克服所有難關。

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點擊重溫以往Sammi演唱會不同的精彩時刻。(按圖放大)

3.《一步一生》(原唱：許志安)

同樣出自2014年《Touch Mi》演唱會尾場Encore位，當時Sammi深情演唱，編曲沒有太大變化，卻而女性角度演繹這首歌，不少人都覺得這首歌出自她口中份外浪漫及有意義，但今天再聽或再唱又是另一個心境。

4.《問我》(原唱：陳麗斯)

「問我歡呼聲有幾多，問我悲哭聲有幾多」這句歌詞大家一見就識唱，Sammi曾於1996年翻唱作為電影《百分百感覺》插曲，當時Sammi青澀的聲線唱出另一番感覺。歌詞訴說著人生大道理，但卻出自青春少艾的口中，看似矛盾，但誰又能判定年輕人一定不懂愁滋味呢？Sammi曾於2009年《Love Mi》演唱會與鄭伊健、葛民輝合唱。

5.《追》(原唱：張國榮)

Sammi在2014年推出《一追再追》，作為已故天王張國榮《追》的續作，但歌詞卻在訴說着告別抑鬱症後的心境。Sammi曾於《Touch Mi》演唱會將兩首歌二合為一，唱到最尾她亦為之動容帶點哽咽，除了作為向張國榮致敬之餘，她以過來人身份唱出克抑鬱症的心情，那份切身感覺只有她本人，以及曾罹患情緒病的聽眾才能完全明白。