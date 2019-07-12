【鄭秀文演唱會】騷前驚喜派新MV　Sammi：入場前要聽熟新歌呀！

鄭秀文《#FOLLOWMi世界巡迴演唱會》開唱前夕，突然公開了兩個新MV，分別是《我們都是這樣長大的》以及與重金屬樂隊「鐵樹蘭」合唱的新歌《Power Of Love》，送給歌迷一個大驚喜！除此之外，Sammi也在Facebook留言：「大家來看演唱會，除了要背熟《我們都是這樣長大的》，也要聽熟這首新歌。」

《Power Of Love》的MV大玩Glitch Art、對比色等效果，又加入不同網絡元素，像是代表hashtag的「#」、轉發文章的箭嘴符號、新訊息的提醒視窗口、電腦指令及Unlike符號等，當中的標籤文字都是負面文字「假」、「Fake」、「假新聞」。

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節錄歌詞：

來用個表情來答覆

避免揣測後話深奧

上載好心情來慶祝

來蓋掩真實負的重

在網絡新世代，明星、KOL、媒體都以網民反應和點擊率，來作為成功的指標，也有不少明星忍受不住網民攻擊而患上情緒病，讓他們都不得不謹慎對待每一個回覆，甚至用Emoji也小心翼翼，深怕引發其他人的臆測。社交平台原只是讓使用者分享心情，但慢慢「Like數」成為一切，人們隱藏自己真實的心情，只分享能得到更多讚的內容，就如Sammi所唱的「求快網取偽善的愛，難怪要嬌情地撒嬌」。

同場加映，《我們都是這樣長大的》MV！