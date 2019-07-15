陳蕾出道10年曾做福山雅治師妹　宣佈加盟華納唱片正式「脫獨」

陳蕾最近以電影《翠絲》主題曲《Tracey》入圍「金像獎最佳原創歌曲」，雖然未有得獎，但歌迷紛紛留言支持，希望她能堅持繼續創作，總會有欣賞她的人和讓她發揮的地方。終於今天（15日）她便在Facebook宣佈加盟華納唱片，而且透過唱片公司消息所指，新歌的錄音工作已在籌備當中，相信歌迷很快便能聽到她的新作品。

陳蕾在Facebook宣佈加盟華納。（陳蕾Facebook圖）

她在月前發表了首張個人專輯《1029》，亦作為「脫毒」前的最後一張大碟。《1029》其實是陳蕾的生日，她希望讓專輯內的歌都代表着陳蕾，而她亦相信：「他們全都是我一路以來的心路歷程，我想用我的想信念，告訴大家我一直以來在堅持着的是什麼。」即使專輯內沒有新歌，也沒有前公司的舊歌，卻有完整紀錄了她在獨立音樂人時期的所有作品。

歌迷留言：終於等到今日啦！

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陳蕾是第一屆《亞洲星光大道》（2009）的參賽者，憑她獨特的風格和實力奪得第四名，成功引起樂迷關注，期後與亞視簽約正式出道成為藝人。她亦曾參加《中國好歌曲》比賽，她的原創歌曲《誰搞的情人節》得到廣泛好評，更在內地網民間引起討論。在出道十年間，她曾加盟日本最大經紀公司Amuse，同時成為Amuse Hong Kong首位簽約歌手，有幸成為福山雅治、日本樂隊Perfume的師妹，當時改編了flumpool的《向星星許願》（日文：星に願いを）成《星願》及和《還是很想你》，分別為廣東話及普通話版本。後來不足一年，陳蕾因希望能隨意做音樂而與公司解約，成為獨立音樂人。