容祖兒《悲觀生物學》MV交彭秀慧操刀　半夜開工迫到Joey爆喊？

容祖兒於全新廣東歌〈悲觀生物學〉再度與好友黃偉文（Wyman）合作，用這首苦情歌，延續〈心之科學〉的愛情課。歌曲講述人自出生就孑然一身，但長大後，單身反而變成貶義詞。人們被逼踏上所謂尋找「幸福」的旅途。在幾次戀愛經歷過後，不再年少無知、不再為單身害怕、不再執着與子偕老。

失戀一啲都唔可怕，一個人由出世到入士為安，都係一個人。（KKbox）

歌詞嘅表面會令人覺得人生好似冇希望、好灰，其實佢係話俾人聽失戀一啲都唔可怕，一個人由出世到入士為安，都係一個人，所以係正常，係一首比較另類鼓勵大家嘅情歌。 容祖兒

祖兒表示對歌詞有很大的感悟。這次MV導演找來其好友兼金像獎最佳新晉導演彭秀慧執導，能與好友合作，高興之餘，亦對好友有絕對信心，「可能因為佢讀戲劇出身，而且仲係一個女仔，佢對所有嘢嘅睇法好細膩、做事好認真。佢唔會無啦啦叫我喊，佢會將故事情節、結構講出嚟，等我慢慢代入。不過她表示今次MV拍得「好陰公」、「好陰公咁喊咗好多次，眼淚好似開水喉咁流出嚟，我好少可以喊得咁忘我。」

而很久沒有在港拍攝MV的她，因為這次要在日出時分取景，於是凌晨一時半便開始準備，「今日一點半call time，即係我平時未瞓、或者臨瞓嗰陣就要開始勞動啦！」祖兒又指上一次因工作需要而拍攝日出畫面，已是十多年前到瑞士拍攝《現代塵世美》。日出的時間短暫，幸好天公造美，最終能夠捕捉到日出瞬間。

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