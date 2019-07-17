麥浚龍與謝安琪今日推出「一對」新歌——《情感的廢墟》及《偷情的禮儀》，承接上一章《廢話》延續董折與浦銘心的故事。男的在惦念舊情人，女的在「有修養」地出軌。編曲明顯向90年代廣東歌致敬，不少網民也表示聽到某些歌的影子，但卻又不完全將某首金曲「舊酒新瓶」，這才是致敬的真義。

留意開董折與浦銘心故事走向的讀者都知道，兩人從相戀的甜蜜，走到關係破裂，而且加入不同支線角色，令故事不再單純是兩人之間感情的角力，整個世界觀更立體。雖然Juno素來喜愛「末日世界觀」，但即使大環境再壞，總有些「小事」令人念念不忙。

董折和浦銘心的故事走到《情感的廢墟》與《偷情的禮儀》的分岔口。

先從麥浚龍的《情感的廢墟》說起，長情的董折在關係結束後深夜獨自駕車，路過浦銘心舊居，回憶在腦內翻滾。明知關係走到終點卻妄想可以重頭開始，又一個典型失戀後不願面對現實的男子。編曲中電鋼琴、電子鼓的音色，女聲和音的安排，以至人聲旋律的樂句編排，到最後升Key等等，都是90年代廣東歌獨有的「味道」。既然要復古就去到盡，黃偉文也不免俗地用上「會剩低痴心的漢子」、「熱吻中粉碎」等字眼，帶大家時光倒流20年。有網民表示歌曲Intro與《一生中最愛》相似，但之後段落的發展卻截然不同，可見作曲人Bert及編曲人王雙駿完全消化了90年代的精髓活用到《情感的廢墟》之中。

《情感的廢墟》中的董折大概是這個狀態，抽著煙沒焦點地呆望某處。(資料圖片)

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再談謝安琪《偷情的禮儀》，浦銘心有外遇也不是新鮮事，她與韓玲「女女相戀」的故事在《沐春風》已交代過。未知是否因為「經驗豐富」的關係，所以自行研發出一套禮儀，重心在於不要「有風駛盡𢃇」，免得對方無地自容，歌詞中「若果 他不可惡 補補口紅 塗掉那裂縫」這句說明一切。編曲同樣向90年代廣東歌致敬，由馮穎琪作曲，Jerald及父親陳永良編曲。當中電子合成器及電結他的音色，歌曲段落的推進，旋律走向等等都成功復刻90年代的味道。單單是最後一次Chorus的action位，爵士鼓「走花」過場的做法是一大signature位。有網民表示《偷情的禮儀》與林憶蓮《假如讓你吻下去》相似，大概是因為人聲落重reverb，而且phrasing三個字接三個字地重覆，與20年的套路類同。

《偷情的禮儀》中的浦銘心也許就是這樣自信，但笑容背後又是否毫無包袱？(資料圖片)