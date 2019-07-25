《小魚仙》王子係One Direction最靚仔成員？同Ariel玩「黑白配」

迪士尼真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）近日選角動作頻頻，其中我們已經知道《熱爆MADAM》（The Heat） 的 Melissa McCarthy 會擔任大反派烏蘇拉（Ursula），女歌手Halle Bailey 則成為新一代艾利奧公主（Princess Ariel），雖然艾利奧選角因膚色以及人種問題引起不少討論。不過接下來最多人好奇的是，亞力克王子（Prince Eric）到底會由誰擔任？

亞力克王子 將與艾利奧一同唱歌

當初1989年的原版動畫，亞力克王子並沒有如同其他人一般開金口，而這次真人版的製作團隊除了重現當年的經典原創歌曲外，原作曲家Alan Menken也將與《魔海奇緣》（Moana）、《魔法保姆》（Mary Poppins Returns）的音樂製作人Lin-Manuel Miranda共同打造全新歌曲，到時相信Harry Styles斯能夠在演戲之餘，盡情發揮他的歌唱實力，與Halle Bailey一同唱歌。

Harry Styles有望出演真人版《小魚仙》中的亞力克王子。（Instagram@harrystyles）

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+ 7 + 6 + 5

而Harry Styles除了擁有好歌喉之外，對演技也具天份。當初他首部演出的電影就是2017年大導基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的戰爭史詩電影《鄧寇克大行動》（Dunkirk），初次演戲的他，表演自然又深具魅力。若最終人選確認，《小魚仙》將會是他的第二部電影作品。不過目前Harry Styles與迪士尼仍處於非常早期的洽談階段，一切都未成定局。

《鄧寇克大行動》是Harry Styles的處女作。（Instagram@harrysmalldimple）

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接下來最受矚目的選角將會是謝登國王，先前喜劇演員Terry Crews曾在社群向迪士尼熱情喊話，還唱了一段《小魚仙》經典歌曲〈Under The Sea〉，強烈表達想當艾利奧的爸爸的意願，到時候就看迪士尼的選角條件，究竟是要為電影增添一點喜感，或是要一個正經八百的老爸。《小魚仙》電影預計於2020年開拍。

🧜🏾‍♂️ SINGING AUDITION! 🎶



under the sea!

under the sea!

my pecs are better,

my triton is bigger,

take it from me!

need a refresher?

watch @AGT! 🔱🧜🏾‍♂️ pic.twitter.com/Dx4ZbjEecD — terry crews (@terrycrews) 2019年7月9日

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