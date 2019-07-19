「樂壇鐵三角」先後造就吳業坤、姜濤　「新人必勝歌」有方程式？

姜濤是第二位MIRROR成員推出自己的個人單曲，在一眾樂迷都在等待他青春活力、充滿偶像感覺的唱跳歌曲時，卻等來一首完全意料之外的《一號種籽》，讓歌迷在歌中重新認識姜濤。仔細一看歌曲的製作班底，原來又是這個鐵三角的組合，正是他們讓載浮載沉的坤哥（吳業坤）以簡單而真摯的「I say 1234, you say 1234」成功彈起，更奪得2015年叱吒的多個大獎，而這個鐵三角就是Edward Chan、Cousin Fung和陳詠謙。

《一號種籽》和《陽光點的歌》都是由Edward Chan、Cousin Fung和陳詠謙製作，他們分別包辦了歌曲的填詞、作曲、編曲和監製。兩首歌的曲風各異，卻都是十分適合坤哥和姜濤的風格。在着重外表包裝的市場行銷下，有時外形甚至比才華內涵更重要，不是主流帥哥的坤哥雖在《超級巨聲2》中得到不錯的名次，卻一直被投閒置散，出道以來一直在網民的負評和公司的不重視下努力，而陳詠謙便把這些過程記在《陽光點的歌》之中：「滿肚理想嗎，別人罵你不清醒，你愈要更大聲，我呼應」、「世界複雜到，不敢細數，開網絡地圖，不見有命途」。但即使如此，他仍然默默的唱着，用歌記念自己曾經這麼青春過、努力過，也希望有一天能擁有一群欣賞自己的歌迷，在他「I say 1234」，歌迷會跟着「you say 1234」。同時，坤哥戴着黑框眼鏡的憨厚形象，唱着這簡單又抒情旋律，慢慢的節奏配上歌詞，就像是經過一些年的沉澱，徐徐唱出歌手路的崎嶇，聽到的盡是他真誠的堅持與心聲。

與《陽光點的歌》的慢歌抒情風格不同，姜濤的《一號種籽》卻也完全讓歌迷出乎意料。《一號種籽》歌詞在說一個籃球員的故事，他全神貫注於球場為勝利而戰，不惜把愛情也押上，雖然內心也有可惜與矛盾，但仍不敵好勝心。其實故事只是籃板version的姜濤，他在選秀節目勝出後，便放下學業全心投入演藝歌唱事業，專注於MIRROR團體和個人活動之中，希望能做出一番成績。背負着選秀成績的壓力，加上「偶像」外型令他成功吸引到不少姐姐粉絲，即使推出一首所謂「偶像風」的歌也無所不可，但他心中有自己的堅持，希望可以證明自己的實力，再配上帶着糾結感覺的輕快R&B曲風，只是拐了個彎，再讓姜濤唱出心中不惜一切也想證明自己的決心。

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由Edward Chan、Cousin Fung和陳詠謙所組成的「樂壇鐵三角」，能細膩地捕捉到歌手的心中故事、心情和狀態，再賦上簡單而不矯情做作的詞，作曲和編曲更是畫龍點睛地把情緒更具體化，讓歌手可以不費力地唱出真摯感，自然能唱出好成績。