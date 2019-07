「樂壇鐵三角」先後造就吳業坤、姜濤　「新人必勝歌」有方程式？

姜濤是第二位MIRROR成員推出自己的個人單曲,在一眾樂迷都在等待他青春活力、充滿偶像感覺的唱跳歌曲時,卻等來一首完全意料之外的《一號種籽》,讓歌迷在歌中重新認識姜濤。仔細一看歌曲的製作班底,原來又是這個鐵三角的組合,正是他們讓載浮載沉的坤哥(吳業坤)以簡單而真摯的「I say 1234, you say 1234」成功彈起,更奪得2015年叱吒的多個大獎,而這個鐵三角就是Edward Chan、Cousin Fung和陳詠謙。