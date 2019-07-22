【容祖兒．悲觀生物學】感情沒有永遠　提早為分開做準備｜年粵日

人自出生就是孑然一身，但卻害怕孤寂、怕世界對單身者投來憐憫眼光，渴望擁有愛情來填滿自己。無奈現實中愛情不一定圓滿，更不一定能陪對方走一輩子，只能將曇花一現的美好深埋心底。容祖兒的《悲觀生物學》講述了戀情雖結束，但無阻人求生，領悟離別的意義，學會在感情裏釋懷，悲觀是提早為分開做好心理預備。

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愛情可以是一種科學嗎？童話裏的愛情總是綿延長青、永不枯萎，但現實中的愛情卻未必如此。 也許是一點爭拗分歧、矛盾見解；也許是維持生計的壓力，或是世俗目光的反對；甚至毫無來由地感覺到伴侶與自己已無法同步，彼此關係逐漸淡漠疏離——當初說要行到永遠的誓言終究成為空話，在愛人面前如此謙卑，卻未能換來如預期中甜蜜的戀愛。生命的現實不總是色彩絢爛，開始與終結，其實從沒有誰陪伴。

人類與生俱來難免帶着悲觀眼光評價世界。容祖兒這首歌確實如歌名一般，帶着容氏情歌的悲觀色彩，與去年以《心之科學》為題，勸勉人不必為難預測的愛情而洩氣一樣。這首《悲觀生物學》從「世間無永恆真愛」的角度直言情感關係無法終生佔據，只能將曇花一現的美好深埋心底。

《悲觀生物學》唱出情感並不是終生佔據，有時候要懂得放棄，只能將曇花一現的美好深埋心底。（《悲觀生物學》MV截圖）

太多人把愛當作一種佔有，希望可終生佔據對方至親的寶座。人怕孤寂、怕世界對單身者投來憐憫眼光，才如此心急想找個伴侶共處。一旦難得遇上的同路人，更害怕被這戀愛一紙合約佔據終生，才不免要在這溫馨一刻迎面潑冷水，讓我驟然醒覺孤寂本是人生命的底蘊：愛得多沉醉，出世入土之際都難免獨個行路。

愛是從無保障可永恆持續下去的。歌詞中段節奏加快，祖兒借短句落力質問「誰是你親人 誰是你戀人」原來真摯感情全是借出終須歸還；若僥倖這半秒可將你稱作我的至親，也難免終會落單的命運。即便自命情種的人，也並沒有誰是為愛而生；也許獨身違背世俗眼中對幸福的理解，卻從來也無礙我求生的渴望。假若我早知我易沉淪被愛的幻覺，那我情願能預設單身來避免晦暗命運。

人生向來不免孤單，沒有誰能陪伴自己一輩子，悲觀是提早為分開做好心理預備。（《悲觀生物學》MV截圖）

分離是人生必經階段。人類是複雜的生物，別寄望自己完全讀懂枕邊人——曾視作存活支柱與樂趣的人，共行長或短終究告退。悲觀是提早為分開做好心理預備。假若從來就不信曾擁有過，便不會為失去而過分痛苦。近年來的容氏情歌多帶有幽怨卻自強的風格，今時今日的祖兒已不再停留於過去的撕心裂肺與哀婉淒絕。《心之科學》與本首《悲觀生物學》中她已成為一位真正的「容醫」，如手術刀精確地剖析病因、一針見血。她不會嘗試掩蓋悲傷的細胞，亦不會鋪排人生哲理作藥來急救受情傷的人。她只將病因字字句句拆解在病人面前，並告訴你：單身也並無礙人求生、幸福既然隨機又何必心死。

Wyman原本想給這首歌取名《自生自滅》，但派台時改為《悲觀生物學》。他在ig中說到：「不是單純因為之前的歌名太沉重，而是後來我的看法改變了。我的家，原來不是個每個人都只顧自己自生自滅的地方。」

我與你住在不同的星球，若誰進入對方的軌道便相撞自毀。即使不若恆星聚變般耀眼，我們仍可安於彼此的軌道好好活着。相撞的一刻如曇花一現，但幸福過後轉眼便是廢墟。倒不如把你這位沿途遇上的同類伴侶當作僥倖借來的合約，蜜月中便先做好獨個歸去的準備。

相遇一刻的風景仍然埋藏心底：未曾被束縛，但仍然珍惜。

作者簡介：年粵日

年粵日由七個熱愛廣東歌的90後成員組成，不論是膾炙人口或小眾的廣東歌，只要好聽我們都會推介。心願只得一個：令大家可以多點關注本地樂壇。 想了解更多廣東歌背後的故事？

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「容祖兒 - 悲觀生物學​」​】

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