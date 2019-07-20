【頭條新聞】季尾惡搞歌「一炮三響」　《扑繼續扑》笑中有淚

《頭條新聞》日前播出今季最後一集，羅啟新主理的惡搞環節「MYTV SUFFER」亦趁機會「爆Seed」連改三曲，繼續為大家吐一口氣舒壓。上榜歌有：《真心怕你》、《難得變仇人》及《扑繼續扑》，分別改編自：《真的愛你》、《難得有情人》及《風繼續吹》，不少網民都表示節目令人笑中有淚。

羅啟新又再發功，連改三首金曲緊貼時事。(影片截圖)

《頭條新聞》過去在「MYTV SUFFER」環節中，惡搞過《老年陷阱》、《一人掟磚會受傷》在網上引起廣泛迴響，到今集一口氣連改三首歌，呼應不同事件，並以數榜形式呈現。季軍歌《真心怕你》改編自Beyond的《真的愛你》，雖然只有短短四句，但一樣鏗鏘有力。

點擊下圖睇《真心怕你》歌詞(影片截圖)

亞軍歌《難得變仇人》改編自關淑怡的《難得有情人》，畫面取自警務處處長盧偉聰凌晨探望警員見記者，以及特首林鄭月娥探望受傷警員的片段。羅啟新這段副歌改詞非常「到肉」，最後一句「鬧爆你，不需要等」更完全與畫面吻合。

點擊睇《難得變仇人》歌詞，識唱一齊唱(影片截圖)

冠軍歌《扑繼續扑》改編自張國榮的《風繼續吹》，畫面取自7月14日晚上新城市廣場內警民衝突，以及7月13日晚上「光復上水」行動中，一名青年險從上水廣場外天橋墜下的片段。由於篇幅較長，能反映的事件亦較多，例如當晚在新城市廣場無法離開的市民，立法會議員尹兆堅被警棍打頭，以及衝突現場遺下血跡等等。

點擊睇《扑繼續扑》歌詞(影片截圖)