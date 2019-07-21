容祖兒IG密密Po相操Fit身型　保持口腔衛生原來都關唱歌事！？

今個暑假紅館似乎特別忙碌，香港樂壇兩大天后也接連舉行個人演唱會。鄭秀文《#FOLLOWMi世界巡迴演唱會》還未完，但原來距離容祖兒入行20周年的《Pretty Crazy Concert Tour》也只剩兩星期。不難想像，Joey也正在密密操練，務求表演能有最高水準，近日不時在社交平台上分享綵排狀況，又練舞又拉筋，連腹肌線條亦越來越明顯。

容祖兒近日勤力操練，肉眼也能看到成效。 (容祖兒IG圖片)

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還記得早前Joey為演唱會舉行記者發佈會時，她帶病上陣，連聲線也非常沙啞，不少粉絲也擔心她的身體狀況能否應付高強度的訓練。今日Joey在IG上發文，才讓大家知道她的感冒原來久久也未能斷尾，不過似乎她亦找到了適當的療法，趕在開騷前養好狀態。

她在IG上表示：「要應付十八場重型大演出，仿如挑戰人體極限。我必須重拾健康的體魄，聆聽它的需要和呼喚。由於我這感冒一直未斷尾，為了增強個人免疫力，經同事強力推介oil pulling (含椰子油) ，感覺非常不錯。因為口腔含菌量之多，好比一隻小狗，而含油的作用主要打擊口腔和喉嚨這兩部份的細菌，對於喉嚨經常感到不適的我有意想不到的效果。而最近我將休息時間比例提高，如果太累我甚至會放棄做gym換取多兩小時的休息，感覺身體力量逐漸回來了，拉筋亦令到我身心舒暢。吸引力法則亦非常重要，往正面方向思想，保持樂觀相信自己的能力。做騷如做人，保持各方面的平衡，和各單位保持緊密溝通，將問題逐一解決，保持專注精準度。還有兩個禮拜，這麼有規律的生活，我真的約會未完便掛念。」

其實Joey一直也是帶病上陣，她近日在IG分享保健療法，加強個人抵抗力。 (容祖兒IG圖片)

天后級歌手教路，深信不少人也好奇到底Joey口中所講的Oil Pulling是什麼，又有什麼功效？其實Oil Pulling「油拔法」已有上千年的歷史，由古印度開始流傳至今，更與中醫理論一脈相承，不過一直至到醫學博士 Karach 在烏克蘭的一個醫學會議上以報告的形式提出才開始流行起來。

其實做法非常簡單，一早空腹含10ml(約一湯匙)椰子油，嗽口大約15至20分鐘，注意不要把油吞下，然後把油吐出，若吐出的油是乳白色，即表示你的排毒成功，最後用清水或淡鹽水漱口，把口腔內殘留的毒素清洗乾淨。Dr. Karach在報告中指出，這個方法是從整體上讓人從新恢復健康，故此多種病症上也有療效。而油拔法更可以降低微生物的數量並改善口腔與身體系統的健康，故此在幫助Joey治療喉嚨不適等問題效果更顯著。

早前排舞仍然要戴著口罩，近日Joey新的發文中似乎已回復了狀態。 (容祖兒IG圖片)