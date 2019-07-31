聽Ariana、Ryan Tedder、Post Malone　你就知道他們是典型巨蟹座

KKBOX推出全新「外語星座專欄」，帶你認識每個星座中重要的歌手和他們的個性特質！終於來到學生們最喜歡的暑假，星座次序也來到擁有堅硬外殼和柔弱內心的巨蟹座。雖然在這個假期裡，有部分同學們要「一個人過生日」，但巨蟹仔女平時待人友善、善解人意的性格，可是經常會收到朋友們很多的祝福呢！巨蟹座的朋友擁有敏銳的觸覺，雖然面對人們常偽裝起來，但面對心愛和信任的人，巨蟹可是會像個小孩子一樣天真，把自己全權交給對方。

友情萬歲：與好姐妹享受當下

Ariana Grande - 7 rings

生日：06月26日

Bought matching diamonds for six of my bitches / I'd rather spoil all my friends with my riches.（買了鑽戒給我的6位好姊妹 / 我寧可把所有財富花費在她們身上。） 7 rings by Ariana Grande

Ariana Grande 紅透半邊天的冠軍歌曲〈7 rings〉，運用經典電影《仙樂飄飄處處聞》的名曲〈My Favorite Things〉當作主歌增加討論度，除了講述自己現在的富裕，重點更放在與6位好姐妹的交情上。Ariana描述創作歌曲的靈感，是因為某天在紐約心情不好，好友們將她帶到珠寶品牌Tiffany購物，並飲香檳開心慶祝，最後她還瘋狂地買了鑽戒給好友們，姐妹認為這是個很特別的題材，於是促成歌曲的誕生，來歌頌7人的好感情。

巨蟹座的朋友非常懂得享受快樂與當下，尤其面對信任的人，更是會將自己的所有表露無遺，讓人感受到巨蟹們值得深交的誠懇與可愛。Ariana 屬於性格活躍的巨蟹座，時不時能看到她在社交網站上與粉絲們互動，性格十分討人喜歡。時刻充滿靈感的Ariana，總能將感覺抒發在創作上，當藝術碰上這樣的巨蟹座，潛力絕對能爆發，新一代天后的位置指日可待。

相信友情：人與人最難得的連結

OneRepublic - Rescue Me

生日：06月26日（Ryan Tedder）

Would you rescue me? Would you get my back? / Would you take my call when I start to crack?（你會拯救我嗎？你會在背後支持我嗎？你會在我崩潰之際接我打過去的電話嗎？） Rescue Me by OneRepublic

OneRepublic 最新歌曲〈Rescue Me〉，講述朋友間無可取代的互相扶持。MV是以一個被4位年輕人欺凌的小男孩出發，男孩在叢林中被賦予超能力後，擁有反擊的力量，再加上同伴們的支持，終於讓欺凌者吃盡苦頭。歌曲的概念很簡單，每一段友情裡都會有所謂的施與受，自己給出去的關懷與支持，能不能在有難時回饋到自己身上，這就是歌的創作背景，考驗友誼的真偽時刻。

身為巨蟹座的主唱Ryan Tedder，非常重視人與人之間的情感交流（IG@ryantedder）

身為巨蟹座的主唱Ryan Tedder，非常重視人與人之間的情感交流，包括近期的歌曲〈Start Again〉、〈Connection〉、〈Bones〉，再到新歌〈Rescue Me〉，都以不同主題講述相同觀念。經常設身處地為他人著想的巨蟹座，雖然並不會特別期望付出能得到回報，但巨蟹想要的不多，一段真摯的感情和微笑，就能讓巨蟹寶寶們走進你的世界，好好珍惜跟他們的友誼吧！

一往情深：創作重燃愛火

Imagine Dragons - Bad Liar

生日：07月14日（Dan Reynolds）

Perfect paradise, tearin’ at the seams / I wish I could escape it, I don’t wanna fake it.（看似美好的天堂，卻暗藏著危機 / 我多麽希望自己能逃離，不想再假裝下去。） Bad Liar by Imagine Dragons

Imagine Dragons 主唱 Dan Reynolds 在去年4月與結婚七年的老婆Aja Volkman因理念不合而分道揚鑣，但11月時兩人感情開始好轉，一起出席一年一度的「荷李活電影獎」頒獎典禮。Dan Reynolds 透露，兩人想要再給這個婚姻一次機會：「我們其實從來沒有簽下離婚協議書，所以我們又重新在一起了。這很像是個全新的起點，我們一起去上感情輔導課程，結果現在變得像男女朋友在拍拖一樣。」

Dan Reynolds與妻子破鏡重圓（Getty Images／視覺中國）

〈Bad Liar〉是Dan Reynolds 與妻子一起完成的創作，當時兩人在分開前，想藉由音樂來抒發彼此心中真正的想法，坦言不如以往幸福的事實，沒想到寫完之後反而感情日漸升溫、重燃愛火。身為巨蟹座的 Dan ，面對感情其實非常依賴對方，縱使擁有野獸般的身材和爆發力極強的搖滾聲音，在愛人面前也變成一名不折不扣的幼稚小孩，卻也是最忠誠、最值得信任的另一伴，如果巨蟹座想要跟你在一起，說明你已經是他認定一生的人了！

愛情監獄：找不到不愛的理由

Lana Del Rey - Doin' Time

生日：06月21日

I love her so bad, but she treats me like shit / On lockdown, like a penitentiary（我真的好愛她，但她把我當成屎來看 / 我就像被監禁，困在監牢裡。） Doin' Time by Lana Del Rey

Lana Del Rey 在今年6月初向大眾確認自己的出生時間，並宣佈巨蟹座才是她的星座，消息震驚不少粉絲。由於Lana 的出生時間介於雙子與巨蟹的中間，所以她兩種星座的性格都頗明顯的。新歌〈Doin' Time〉翻唱 Sublime 於1996年的同名歌曲，也是樂隊最新同名紀錄片的預告主題曲。歌曲講述一名欺騙感情的女孩，狠心讓愛人活在痛不欲生的狀態裡，使對方感受到有如監禁在獄中的痛苦，失去了自由和力氣。

Lana Del Rey在今年6月初向大眾確認自己的出生時間，並宣佈巨蟹座才是她的星座，消息震驚不少粉絲。由於Lana 的出生時間介於雙子與巨蟹的中間，所以她兩種星座的性格都頗明顯（Getty Images／視覺中國）

巨蟹座對戀愛的過程是謹慎的，對對方的呵護也是無微不至的，所以巨蟹在愛情中時常擔任付出的角色，在追求對方時，他們會表現超越家人的細心與關心，即使不常說「我愛你」，仍是個瘋狂的行動派。但當巨蟹座遭到背叛時，他們不會先怪對方，反而會先想到對方過去對自己多好，甚至開始懷疑自己是否有錯，而被困在漩渦裡無法脫身，這就是為甚麼會有「困在監牢」的感覺吧。

行屍走肉：多次道別再找回自己

Post Malone feat. Young Thug - Goodbyes

生日：07月04日

There's no way I could save you (Save you) / 'Cause I need to be saved, too / I'm no good at goodbyes.（我沒有辦法挽回妳 / 因為我也需要被拯救 / 我不擅長道別。） Goodbyes by Post Malone feat. Young Thug

時隔半年，巨星 Post Malone 終於在生日後一天（5/7）發行新歌〈Goodbyes〉，找來首次合作的 Rapper Young Thug，以一聽就上腦的Flow，唱出戀愛中的甜酸苦辣。Post Malone 在MV中先是以激烈刀戰展開衝突，遭一刀斃命的他，屍骨被埋在墓中，然後竟起死回生變成殭屍，他游走到一間酒吧，裏面坐著拋棄他的女友和把他殺掉的那群人，心痛的Malone 對她哀傷唱著：「我不想再想起妳 / 不要再回到我的臥房裏。」

Post Malone用音樂寫下對交往三年的前女友Ashlen Diaz的思念之情，兩人於去年12月中旬宣告分手，雖然歌詞唱得是不想對方再出現，但Young Thug Rap的部分卻表達Post Malone的真實感受。說穿了身為巨蟹座的Post Malone ，面對失戀時，他低調處理，默默療傷，但即使過了半年，對前女友的思念亦是亦然，吃不下飯、睡不著覺是正常的，生活節奏混亂，好像成了「殭屍」一般，或許他將歌名取為〈Goodbyes〉，是為了與心中的那份感情多次道別，才能真正放下被束縛的自己。

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