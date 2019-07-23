林夕寫《Shall We Talk》竟然用咗XX日：親情溝通嘅歌詞最難寫

「本應打999可以救助，無奈你不是在持刀傷害我」古巨基2004年的一首《傷追人》，想不到在15年後竟然一語成讖。「緊急時要打999」，一個由幼稚園開始已知的常識，竟然在日前元朗發生的白衣人無差別打市民事件中化為烏有。相信填詞人林夕也沒想過，自己無心插柳的一句歌詞，竟然會成為神預言。

大概連林夕也沒想過，自己15年前寫給古巨基的《傷追人》，今天竟然會一語成讖。 (《傷追人》MV擷圖)

被稱為「詞神」，不少樂迷或詞人也會想知道，到底要如何才能達到首首神作的境界，夕爺坦言：「必須要融入生活的經驗。」早前出席台灣的「認識流行音樂種子教師培訓」活動，夕爺分享了作為創作超過30年、填詞逾4000首，更兩度獲得「金曲獎最佳作詞人獎」的經驗。

從高中已開始填詞，夕爺的功力可謂爐火純青，最快不足1小時已能填好一首作品。他認為填詞沒有捷徑，只有常寫、不斷寫、不停修正，歷經千錘百鍊，才能寫出打動人心的歌詞。最初學習填詞，夕爺也經常過依樣畫葫蘆的臨摹階段，改編中文歌歌詞，漸漸發現這樣練習會跟原作很相似，於是又轉為改寫英文或日語作品，中學時期，他已累積了近300首歌詞，更因電視台比賽得獎而被唱片公司發掘。由於從小已喜歡閱讀，夕爺對黃霑、顧家煇等前輩所填的金庸劇集主題曲尤其拜服：「他們只用幾句歌詞就把整部小說的意涵表達出來。」

強如夕爺，也表示要填好詞只有一個方法，便是勤寫。 (資料圖片)

提起寫作生涯裡讓他絞盡腦汁的填詞作品，夕爺的答案竟然不是《弱水三千》那些哲學類的作品，而是2001年為陳奕迅而寫的《Shall We Talk》。《Shall We Talk》歌詞簡單直接，一句「陪我講 陪我講出我們最後何以生疏」道出不少都市人的悲哀，本以為夕爺應該是信手拈來，但他卻表示此作足足花了11日才完成：「因為是一首寫親情、溝通的歌，怕寫的俗套，所以反覆斟酌了很久。」

他又分享：「要寫感動人心的歌，必須要融入生活的經驗，感謝過去的工作經驗讓腦力不斷激盪，也豐富自己的生活，創作的題材就更具深度與廣度。想要歌詞具有力量，要著眼於身邊的人事物，用心領悟生活中的每個細節，並挖掘生活中的每個觀察，時刻感受生活帶來的體悟與通達，寫出來的歌詞才能深入而貼近人心。」

創作30年，曾合作歌手近700位，林夕表示與哥哥張國榮最有默契，大家思想方向一致。而提到合作最多的便是陳奕迅、王菲、古巨基、楊千樺、黎明這5位天王天后：「大概都有為他們寫超過100首以上。」他笑說：「因為有時候我的歌詞涵意比較深，當時這幾位歌手年紀還輕，有時候他們在唱的時候不明白裡面的意義，常常會跑來問我，我如果沒時間解釋，就會跟他們說：『請你相信我，請你真的相信我，把他唱下去，幾年之後你們會有更深刻的體會！』」

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