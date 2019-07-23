【十二傳說】《夜夜痴纏》禁播35年　電台DJ解構廣播界禁忌真相

最近TVB熱播的《十異傳說》融入了11個香港的都市傳說，像「榕樹精殺人事件」、「新娘潭靈異事件」及「西貢結界事件」等，充滿神秘色彩的故事再次掀起網民的熱烈討論。其實行內人都以為「娛樂圈是撈偏門」，往往有很多奇怪傳聞不脛而走，然而有關於唱片界的鬼魅傳說，就不得不提到周潤發主演的經典鬼片《靈氣迫人》，麥潔文為電影所唱的主題曲《夜夜痴纏》是著名的電台禁曲，只因每次有DJ挑戰播放，總會發生不能解釋的怪事……

由周潤發、葉倩文及黃百鳴主演的港產恐怖電影《靈氣迫人》。（網上截圖）

《靈氣迫人》的經典在於其詭異得讓人頭皮發麻的氛圍，麥潔文飾演被槍殺的女歌星羅麗莎，半夜時故宅中卡式機總會自動播放她生前最出名的作品《夜夜痴纏》。大概知道故事背景後，觀眾再聽到歌曲後，便不自覺地把歌曲前奏的女聲哼唱，投射成死者生前的哀怨哭號，讓人聽到後感到很不安。而麥潔文也曾就歌曲接受商台訪問，她說到當年在燈光昏暗的配音室配唱歌曲時，看到Memo紙在無風狀態下被捲走，讓她事後想起也感到毛管戙。後來亦有香港電台的工作人員向她透露，曾有節目主持人在播放歌曲後，在Log紙寫上「我唔撈」，原因雖然不得而知，但為歌曲倍添詭異感。

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但這只是《夜夜痴纏》成為禁曲的前傳，真正的起源是當年新城DJ蔡康年在深宵節目中播放這歌，卻在耳邊聽到有女聲帶着哭腔跟着旋律哼唱，而當時直播室中是沒有女嘉賓的。而已故藝人羅君左也曾於靈異節目中播放《夜夜痴纏》，後來便有工作人員指在錄影廠的走廊看到有黑影飄過，後來這歌便絕少成為播放列單中的歌曲。

前新城DJ科林以前主要負責深宵時段，他表示其實自己也是在聽眾點歌後，才無意之中得知《夜夜痴纏》的故事。他語帶神秘的說：「因為已答應會播，做完research睇到啲又有怪聲又有黑影嘅故仔，都只可以頂硬上去播。到我播嘅時候…神奇嘅事件就發生喇…就係咩事都冇呀！」雖然電台裡亦有流傳其他詭秘傳言，但他表示在電台工作9年，在多個通宵工作的晚上，他也幸運地未曾遇上邪門怪事。

而靈異電台節目主持人何慕詩也有播放禁曲的經驗，她曾在一集以「不同國家及語言的靈異歌曲」為主題的節目中播放《夜夜痴纏》，但播放後沒有發生任何靈異事件，身為主持人也沒有感到不安，但有聽眾指聽到某段落時有雜聲，「但係因為我哋唔鼓吹太迷信，所以節目上機器有問題、或者線路（訊號）唔係幾好，有雜聲都唔出奇嘅。但都唔排除大家心裡面覺得有問題，所以有少少風吹草動就會諗係唔係呢…係唔係呢！」但對於播放後有靈異現象出現，「可能喺某啲地方相對陰啲，你播唔播嗰首歌都有，所以我唔覺得係因為播咗呢首歌而吸引咗啲靈體。」

關於《夜夜痴纏》的故事眾說紛紜，或許大膽的樂迷可以親自試聽，感受一下「禁曲」的氣氛！