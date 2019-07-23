方皓玟新歌《願》MV重現社運場面：願覺醒再無內鬥

自2017年奪得《叱咤樂壇我最喜愛的女歌手》，方皓玟便因結婚生子而減產音樂作品。其實近年她的作品當中不乏時代的聲音，就如《你是你本身的傳奇》、《假使世界原來不像你預期》，由方皓玟親自填詞，往往也能激勵人心。近日社會紛亂，在大是大非下，終於再等到小明的新作品《願》，紀錄了小明對當代的所思所想，MV更刻劃出在社運中常見的畫面，不少網民也在MV下留言：「年度金曲！」

+ 5 + 4 + 3

歌曲中不少歌詞也勾起港人共鳴，「願世間都擺低對罵戰和偏見 你聽取心聲與異見 明日不需槍炮 只需對話」，似是勸告政府與市民重建溝通橋樑。而「用愛緊抱自由 願覺醒再無內鬥 願你終於清醒 有沒有」幾句，更是市民所願，指出香港現時面對最嚴重的撕裂問題。

MV中，出現白衣及黑衣兩方人士，白衣大多為中老年人士，而黑衣則為較年輕的一群，放在今時今日的香港，不免顯得有點諷刺。雙方也矇著雙眼，盲人摸象般摸索著前路，少不免會互相摩擦。甚至隨著場景的帶動，畫面出現煙霧，十足警民衝突期間，發射催淚煙的狀況。後來黑衣的年青人在煙霧下除下眼罩，並為身旁白衣一族也脫下他們的眼罩，肢體間的踫撞，亦就此消失。大概眼罩就是暗喻雙方對彼此的偏見，唯有放下成見，才能找到前路。