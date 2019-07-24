【獨家專訪】鐵樹蘭談與鄭秀文合作：綵排嗰陣佢成抽頭髮揈過嚟！

鄭秀文《#FOLLOWMi》紅館演唱會舉行得如火如荼，更邀請到本地重型樂隊鐵樹蘭合作新歌《Power Of Love》，可謂向廣東流行樂壇擲下一枚「震撼彈」，將向來被標籤「地下音樂」、「獨立音樂」重金屬(Heavy Metal)的曲風打入主流樂壇，衝擊習慣聽情歌的大眾。 《Power Of Love》歌詞句句有力，令人反思網絡文化為取得別人認同，思想、言論變得偏激與單一，主音Sunny透露原來與謝安琪耳機失靈事件有關，想知道兩者的關係，記得留意這次專訪。

鐵樹蘭以獨立樂隊姿態踏足紅館，成為十三鄭秀文演唱會的固定嘉賓，成績令人鼓舞，就連Sammi本人也形容：「當鐵樹蘭從紅館的台底升上鄭秀文的台上，這種地上地下的界線就消失了！」同時Sammi團隊給予很大信心及自由度，歌詞部份由鐵樹蘭操刀，成就今天大家聽到的《Power Of Love》。

鄭秀文與本地重型樂隊鐵樹蘭合作《Power Of Love》一曲，更邀請對方作每晚個唱的固定嘉賓，難怪Sammi自己都話「估你唔到呀！」(受訪者提供圖片)

《Power Of Love》令聽眾反思網絡欺凌，歌詞如此到位有力，皆因謝安琪耳機失靈事件，而Sunny正正親歷其中，所以感受特別深。(受訪者提供圖片) 《Power Of Love》句句到肉 原來同謝安琪耳機失靈事件有關？！ 歌曲信息令人反思現今網絡文化，仇恨、諷刺、批評從來容易，卻缺乏互相理解、欣賞的角度，歌詞寫得如此「貼身」，原來與謝安琪耳機失靈事件有關，正正因Sunny親歷其中，所以感受特別深。他慨嘆：「填詞嗰陣適逢係謝安琪耳機失靈事件，當時好多兩極嘅留言，我睇到嘅時候係……因為我喺佢隔籬吖嘛，我覺得Kay係好專業，同埋為呢個演出付出咗好多心機。同埋喺短短十幾分鐘演出入面，佢由驚去到令自己唔驚真係好難，我覺得大家喺評論嘅時候可以多啲包容。」 熟悉舞台音響運作的讀者都會明白，當時Kay的情況確實很嚴峻，能堅持完成演出難度非常高，若果不明白可參考以下文章： 謝安琪耳機失靈破壞力有幾大？ 五月天瑪莎解構Ear Mon的重要性 Sunny續說：「真係冇得講㗎！Ear Mon(監聽耳機) Jam Channel(訊號干擾)，Jam到冇任何聲音，你靠聽Bounce Back(會場回彈)返嚟嘅聲，緊係有Latency(延遲)啦！佢仲要硬住頭皮去頂嗰十幾分鐘，仲要唱埋和音，但係佢冇放棄喎，佢仍然係享受舞台，嘗試調節心情去演出，真係好難！」所以他寫下「怎麼可得到愛／可否釋出答案／偏偏這條發文無答案」一句，希望能藉《Power Of Love》引起大家反思。

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促成《Power Of Love》仲有一位幕後功臣 單靠鐵樹蘭未必成事？

Sammi向來有「百變天后」之稱，不論造型與音樂風格，她亦敢於跳出自己的Comfort Zone。為了讓聲帶能夠應付重型，她特地找歌唱老師特訓：「坦白說，這歌絶對不容易處理，亦不是我擅長的類型。但我樂於跳出comfort zone，嘗試新的可能性。由於上一次的演唱會失聲關係，為了籌備今次的演唱會我也特意找了歌唱老師，希望提高聲線的穩定性，對演繹這一首作品亦有幫助。」

而製作《Power Of Love》的Demo時，原來還有一位幕後功臣「發功」才成事，Sunny亦笑言：「如果淨係聽我個Demo應該未必成事！」事源鐵樹蘭製作《Power Of Love》之初，找不到女聲唱Demo，Sunny要頂硬上用假音唱Sammi女聲的部份，鼓手子通在旁大笑：「佢一路錄Demo嗰陣我一路笑㗎！哈哈！」及後找來於Supper Moment演唱會擔任和音的Coey操刀，令Demo有曙光，Sunny說：「當時Coey行出錄音室同我講『我扮Sammi啲腔口唱㗎！』，而Sammi亦都聽得出，所以呢首歌嘅促成係有Coey嘅Credit！」

雖然筆者不曾聽過《Power Of Love》Demo，但據鼓手子通及結他手阿瘋形容，Coey的聲線與Sammi非常相似：「我朋友聽Demo嗰陣以為係Sammi自己唱返㗎！真係好勁！」Sunny更表示創作旋律時以《Creo ei Mi》作參考，達致配合Sammi的音域，從中亦有得着。

鐵樹蘭與鄭秀文合作，背後還有很多音樂人幫助才能成事，真的要向各個單位致敬！(受訪者提供圖片)

與天后合作「緣份到」 順勢帶鐵樹蘭打破困局

《Power Of Love》的取向有別於以往鐵樹蘭的作品，加入大量電子元素，比以往硬橋硬馬的「四件頭」陣容更豐富，結他手阿瘋形容一切都是「緣份」使然，因為他手中有一堆電子元素很重的Demo，但未有機會製作及推出，這次《Power Of Love》正正為他們找到出路。他說：「呢兩年鐵樹蘭就係尋求緊呢一種轉變，所以成件事興奮之外，真係好『緣份』，我哋擺咗呢類Demo喺到，但係未搵到個動力同方向去實現呢件事出嚟。後來到認識何山同蔡德才(歌曲監製)畀到呢方面知識我哋，令我哋覺得係Work嘅！」

創作時鐵樹蘭亦放下以往在Band房「埋頭苦幹」的做法，反而以電腦行先，Sunny解釋：「好多時候會聽慣咗，彈嘅時候會有啲慣性licks(樂句)，反而係一種局限。有時放低樂器，喺電腦「篤」出嚟，反而會出現到一啲自己都幻想唔到，可以咁編嘅嘢出嚟！」

這次與Sammi合作的緣份，亦順勢為鐵樹蘭打破創作困局。(資料圖片)

Sammi唱Metal好有火 Sunny：佢真係好狠！唔係講笑！

Sammi除了特地找歌唱老師特訓外，在台上一樣去到盡，Sunny憶起當初綵排時已感受到對方團火：「佢綵排嗰陣已經咁樣揈㗎喇！本身諗住綵排係夾下首歌，點知一入《Power Of Love》Full Band嗰陣，突然間成抽頭髮喺我側邊揈嚟揈去！佢話原來想做好耐，因為上次冇得揈，所以佢爭取咗好耐，好有野心令佢音樂種類越嚟越多，Respect！」正式演出時Sammi亦有份打鼓，同樣鞭鞭有力，鼓手子通在她身後看得一清二楚：「佢打鼓嗰陣幾鬼狠呀！係咁o趙落去，唔係講玩笑㗎！我喺後面睇佢支鼓棍係披晒口，啲木碎係咁飛出嚟，係堅㗎！」

台上表演者的力量相輔相成，Sammi能如此忘我，同樣因為鐵樹蘭的輸出，她事後回應說：「Sunny的聲音很有感染力，聽着他，會表現得更加投入。尤其是後來再在台上和他們一起演出，真是五體投地由衷的拜服呢！」

鄭秀文忘我擊鼓，子通表示當時看着她每一棍都出盡全力，木碎飛晒出嚟！(黃浩晉攝)

香港音樂圈一向予人「壁壘分明」的感覺，所謂「主流」與「獨立」的界線猶如楚河漢界。這次Sammi邀請鐵樹蘭合作出歌，將重金屬這個類型毫不留力打進聽眾耳朵，在演唱會期間亦不厭其煩向觀眾解釋，有這份眼光與勇氣「搞事」，實在是樂迷的福氣。即使你可能認為，不能以單一事件就證明香港音樂風氣從此改變，但如鐵樹蘭所說：「香港係需要更多有靈魂嘅創作！」而Sammi亦高興說：「我相信事前完全沒有人會想到Sammi演唱會每晚的嘉賓會是鐵樹蘭，我更是喜歡這種估你唔到！」