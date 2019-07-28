曹格一種病幾乎搞到妻離子散！11年內屢傳婚變　靠毛孩走出陰霾

「金曲歌王」曹格和老婆吳速玲育有一對子女，11年的婚姻卻屢爆危機，3年前甚至傳過面臨離婚危機，箇中原因撲朔迷離，他鬆口主因出在自己身上，於前年確診罹患Bipolar Disorder（雙極性情感疾患，俗稱躁鬱症），他無奈說：「那時我沒辦法控制自己的思考，變得不說話，異常安靜。」

他長年找心理醫生傾吐、發洩，近2年驚覺常無故陷入悲傷泥沼，一步一步地愈來愈不了解自己，更嚴重到難以控制想法，情緒向下跌到谷底。起先他自我判斷是憂鬱症，正因不了解狀況，面對老婆時無從道起，他說：「唯一沒變的是，家裏的貓、狗還有小孩可以把我拔出來，連太太要拉我出來都不行。」

那時他深感帶給妻小困擾，加上需要私人空間，一邊用工作塞滿生活，降低夫婦無話可談的機率，另外自己會暫居於媽媽住處，才鬧出分居疑雲。直到就醫之後，他漸漸找到與疾病相處的節奏，加上按時服藥改善狀況，只是此生都得與躁鬱症作伴，無法根治，他說：「我自己還在學習接受、共存，這幾年身邊的人也慢慢了解。」

曹格全靠家裏的寵物和子女才能走出陰霾。（IG@supergarychaw）

+ 6 + 5 + 4

他感謝醫生、親友的陪伴協助，尤其對老婆懷抱愧疚以及無盡感謝，他說：「在我最脆弱時，我們兩個都沒有選擇放棄。」曹格不諱言雙方確實談過未來走向，然而感情經歷種種摩擦、溝通之後，去年進展到比初識時還濃烈，他笑說：「我發現是我想法不一樣了，更能夠用創作表達，散發出來的氣場完全不一樣，兩個人火花就有了。」

曹格是個愛狗之人，就連做專訪亦帶上愛犬。（聯合報／曾吉松攝）

另他替老婆譜寫《非妳勿視》一曲，收錄於最新專輯《曹小格 Super Junior》，深情唱道「誰都無法代替 眼裏 全部都是你」，羞說：「老婆覺得我創作時很有魅力。」他有意再拚一胎，但遭老婆回絕，那麼會不會不小心中了？他笑說：「我常不小心，她就很小心。」

延伸閲讀：

馬俊麟剛直播滅火 妻出面認「有出去住」

被斷四指神經！任達華首談遇刺瞬間「當時一片空白」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】