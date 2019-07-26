BOYZ原定9月紅館騷取消　張致恆被爆偷食後去向未明

男子組合BOYZ原定於9月假紅館舉行演唱會，頂替許志安的檔期，一圓紅館夢，但近日因成員張致恆(Steven)宣佈與歌迷雯雯的婚訊，以及被爆「一腳踏五船」，英皇娛樂高層霍汶希今日宣布擱置BOYZ 9月演唱會。

BOYZ紅館夢碎，Steven近日宣布與歌迷雯雯婚訊以及被爆「一腳踏五船」，故此英皇娛樂決定擱置原定於9月的演唱會。(資料圖片)

9月紅館檔期原本由許志安所得，但4月爆出「安心偷食」事件後，他形象插水更表示「我係一個壞咗嘅人」，個唱隨即取消。因檔期懸空關係，BOYZ又見去年重組歌迷反應熱烈，便入紙頂替並宣布於9月首踏紅館，但Steven再因桃色新聞觸礁，形象再度崩壞，故此英皇決定擱置演唱會，令BOYZ紅館夢碎。

Steven以往曾因性上癮及偷食事件跌落低谷，如今再因桃色新聞令形象崩壞。(資料圖片)

去年BOYZ重組歌迷反應相當熱烈，並集氣推他們上紅館，可惜如今化為泡影。(資料圖片)

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英皇娛樂高層霍汶希(Mani)宣布：「各位傳媒朋友，經公司內部商討及與各方共識後，原定於9月舉行的BOYZ演唱會將會擱置，公司現正積極商討及研究處理方案。一旦落實，將第一時間向各位交待。多謝各位。」關於Steven現時去向，Mani稱他已完成泰國宣傳片拍攝工作，現時「唔知佢去咗邊」。至於演唱會取消原因，Mani沒有詳細回答，只交代不想影響演唱會質素：「Steven應該有好多事要處理，應該不能已最好嘅狀態去準備今次嘅演唱會及彩排，所以我們寧願先取消，不想影響演唱會的質素呢！」