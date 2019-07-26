謝安琪紅館開騷反應熱烈再加場　「相片隧道」概念照延續暗黑美學

謝安琪(Kay)事隔4年再開個唱，宣布10月於紅館舉行《kay...isn’t me. Live 2019演唱會》，由於反應熱烈現加開多一場，即10月9至12日(共四場)。Kay今日於灣仔舉行記者會公布消息，現場佈置延續《the album》一貫的暗黑美學，設有「相片隧道」概念照、深褐色的原木製舞台和破浴缸。身穿純白長裙的Kay透露：「今次演唱會同我過往嘅演唱會好唔一樣，我哋會將佢當係一個藝術品咁做，為咗堅持一啲特別嘅舞台效果，所以今次會用三面台表演。」

延續最近作品的暗黑美學。(陳順禎攝)

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Kay自2017年底加盟麥浚龍幻國文化娛樂公司後，歌路有別以前，由《人妻的偽術》、《一個女人和浴室》、《其實寂寞》到《偷情的禮儀》，讓大眾看見另一面的謝安琪。雖然Kay決心保密演唱會的核心主題，但她解釋現場「相片隧道」的工業風木相框中，9張黑白概念照，以及台上被打破的浴缸都有深意：「對於我嚟講，浴室係一個好私人嘅地方，今次打爛個浴缸，希望係可以帶畀大家一個不一樣嘅謝安琪，打造一個聲音、影像同氣味嘅藝術演唱會。」