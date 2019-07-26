【專訪】關心妍邀音樂治療權威分享親身經驗　生B聽歌真係有幫助

千禧年頭一首《你有心》唱得街知巷聞，奠定了關心妍「慘情歌后」的地位，失戀時偶爾聽情歌抒發一下未尚不可，但黃子華講過：「失戀聽情歌，等於漏煤氣閂窗！」令自己長期沉溺在悲傷情緒之中，的確弊多於利。關心妍近年成立「Shining Life Music音樂治療學院」，在香港推動音樂治療，令她反思到原來自己的作品會影響到聽眾的情緒與想法，要在歌曲加入希望的信息，她更笑說：「唔好聽我啲舊歌！」 攝影：黃寶瑩

音樂治療在香港還是新興的治療，大眾的認識未必太深入，所以關心妍早前邀請到美國奧格斯堡大學，音樂治療系主任/副教授Dr.Annie Heiderscheit舉辦講座，分享音樂治療的心得，讓大眾有進一步認識。音樂治療應用範圍廣範，由分娩到臨終都可以幫到受助者。Dr.Annie更分享親身經歷，她如何利用音樂讓自己放鬆，並取得力量使生產過程順利，她與丈夫為此選了一首「Birth Song」，每年孩子生日都會播放，成為一家人珍貴的回憶

音樂治療力量如此強大，大家若果想進一步了解，記得觀看今次訪問片段！

關心妍早前舉行講座向大眾推廣音樂治療，同場有「香港創意藝術治療中心」音樂治療師何顯斌(左一)及梁曉盈(右一)，以及音樂治療權威Dr.Annie Heiderscheit。(黃寶瑩攝)

同場加映：

訪問片段最尾加插「減壓歌」的節錄，點擊以下片段收看完整版，感受音樂治療的力量。記者還親身參與其中，嘗試即興演奏融入音樂治療之中。

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