田蕊妮9月舉行麥花臣個唱坤哥做嘉賓：佢已經放棄咗六舊腹肌

田蕊妮今年頭推出大碟《Saturnian》，原創及翻唱作品也涵括在內，以滿足不同年齡層的樂迷。當時阿田早已預告希望能在今年內再度舉行個人演唱會，而今日她終於為樂迷帶來好消息，《田蕊妮New Start演唱會2019》正式公佈9月20日於旺角麥花臣場館舉行，今日舉行記者發怖會，阿田表示演唱會的預售門票經已全數秒殺。

今日田蕊妮舉行記者發佈會，宣布9月20號在麥花臣開個唱，預售門票更全數被秒殺。 (彭嘉彬攝)

難得再與樂迷近距離接觸，田蕊妮亦坦言：「喺好多觀眾心目中，可能我唔係一個純粹嘅歌手，最近又發現原來我講嘢都有人覺得好笑，所以今次打算用Talk Show形式去貫穿整個音樂會，希望為大家帶嚟充滿娛樂性嘅晚上。」

她又提到今次會邀請坤哥(吳業坤)現身於台上作嘉賓：「我有一日撞到佢，問佢嗰六舊腹肌去咗邊，我諗佢已經放棄咗㗎啦，不過我自己就會操fit啲，有個好嘅體魄同身型見大家。」

記者會在畫廊舉行，放滿了不少有關阿田的照片。 (彭嘉彬攝)

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預售門票被秒殺，被問到會否有加場空間時，阿田坦言：「應該冇啦，因為開騷之後一日就到同公司sp’ACE樂隊嘅演唱會，除非整個晏晝場啦！或者演唱會Part 2可以考慮去紅館門口busking。」今次開騷，阿田除了會演唱近年大碟《You are my man》及《Saturnian》內的作品外，還有不少舊作品也會帶到台上：「以前幫亞視唱嘅主題曲一定會有，同埋《熱燙的宇宙》都一定要唱啦！始終呢啲都係我嘅歷史。另外仲會揀啲自己細個會唱嘅歌，例如係英文歌。」

談到今次的talk show部份，她坦言自己還是七上八下：「我又唔想9成係talk show咁多，最好可以唱多啲歌，所以仍然研究緊個rundown希望可以攞到平衡。」

阿田笑言，演唱會Part 2會考慮到紅館門口busking。 (彭嘉彬攝)

在嘉賓方面，除了坤哥外，阿田更表示會邀請爸爸與她「父女檔」上陣：「因為細個成日同爸爸一齊唱歌，佢遺傳咗一把好好嘅聲帶畀我，令我有機會唱歌。今次開騷第一個就諗到要邀請佢做嘉賓，不過最近我有啲忙，未得閒同佢練歌。我見佢有啲緊張，開始不停卡啦OK，遲下會同佢一齊練。」