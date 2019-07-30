【專訪】恭碩良入行20年見盡百態：好多人為份合約而唔係鍾意音樂

香港樂壇分工很細緻，有時甚至是壁壘分明，歌手負責幕前演出甚少參與製作；作曲、填詞、編曲、樂手等崗位則在鎂光燈後默默耕耘。不過，恭碩良(Jun)卻是一個異數，經常「踩過界」。做過陳奕迅、張學友、林憶蓮等巨星「背後的男人」，擔任鼓手一職；轉個頭換身一變背上結他，站在舞台中央自彈自唱，演繹自己的作品。 適逢出道20周年，恭碩良舉行《Right Here Right Now》演唱會並出推專輯，他興奮說：「我好多年未試過出廣東話唱片！我係一個香港出世，澳門長大嘅『香港澳門人』，我嘅母語係廣東話，當然要餵飽自己人先！」 攝影：黃寶瑩

廣東話係好玩、好聽嘅語言：身為廣東人要keep住呢個精神

雖然恭碩良外表「鬼鬼地」，作品之中亦聽得出受黑人音樂的影子，但分分鐘他比你更local。新專輯《超級市場伴奏上集》的概念，是在描述上班族的日常，由你出門口返工開始，到你收工有覺唔願瞓作結，五首歌分別描寫一日五個不同階段。不知你會否與筆者有相同疑惑：「阿Jun啲歌咁好Groove，係咪唱英文會啱數啲呢？」豈料他對廣東話有一份執着。

「我覺得廣東話係一個非常好聽、好玩、好唱嘅語言，身為廣東人係要keep返呢個精神，繼續做廣東話歌。」他眉飛色舞說：「《Kam Julienne》都係唱廣東話，一樣好有Groove㗎！我喺得呢度住，我嘅母語係廣東話，當然餵飽自己人先，呢樣嘢唔會搣甩，亦唔需要搣甩！」即使如此，他亦認同音樂有一份魔力，不論用歌詞是甚麼語言，聽眾是甚麼國籍，同樣能感受到當中的情緒，但他對廣東話始終有份執着。

咪睇恭碩良外表「鬼鬼地」，其實佢都好local，仲堅持用廣東話寫歌：「我係一個香港出世，澳門長大嘅『香港澳門人』，我嘅母語係廣東話，當然餵飽自己人先！」(黃寶瑩攝)

鍾意音樂就去做啦！ 點解要等份合約啫？

除了對廣東歌有份執着，恭碩良對音樂質素同樣執着。你可能覺得他的作品「唔夠Pop」，不似大眾聽開的「K歌」，但他的創作絕對不是「罐頭」。入行二十年，幕前、幕後都有參與，他亦慨嘆見過太多「人辦」。



「你真係鍾意音樂咪做囉，點解要等份合約啫？咁其實你都唔鍾意音樂㗎啦，你想做明星咋嘛！係咪先？」所以他認為「Indie精神」(獨立創作)非常重要。他以開餐廳作例子，若果希望有人投資，先要建立自己的口碑才能得到別人垂青，而非期望投資者為你建立名氣。同樣地，食物有分快餐與Fine Dinning，音樂亦如是。「我鍾意食快餐，但唔會日日食囉。我鍾意啲精心製作嘅，同一件事好多做法，但係快餐就『牙煙』囉。」

食物都有分快餐同Fine Dinning，音樂亦如是。鑑於市場有很多快餐，Jun決定做精品。(黃寶瑩攝)

鍾意去酒吧擺低兩蚊跟機：你要同人揪下先知自己有幾多料！

恭碩良對音樂的態度可講「入晒血」，視演出、創作、練習為生活日常，他笑言自己爛玩，經常「騎劫」有表演空間的酒吧。一般人落酒吧吹水猜枚，他卻會問人「不如借支結他我彈下？」他比喻這行為就如落機鋪擺低兩蚊跟機：「I 'm a Musician！我一定要咁做！日日困喺Band房啟發唔到我，喺屋企練完就要出去同人『揪下』，先知自己有咩不足。」

恭碩良的技術毋庸置疑，但他卻說自己成日輸：「因為好多時環境都係Jazz底，有啲Jazz Standard(爵士樂經典歌曲)我唔係好熟，但係都入咗錢咯，我寧願輸都好過中途走！呢個係我對音樂嘅尊重！」加上開騷在即，他透露自己瞞着唱片公司安排了很多演出，重拾一口氣彈奏多首歌的狀態，即使塞滿檔期，亦樂在其中：「我嘅工作就係表演，我嘅娛樂都係表演！」

Jun視表演為娛樂，經常出去擺低兩蚊跟機，即使會輸也不介意：「你都入咗錢喇，我寧願輸都好過中途走！ 呢個係我對音樂嘅尊重！」(黃寶瑩攝)

+ 3 + 2

音樂奇遇記：點估到幫Miles Davis打敲擊樂嘅大師會睬我！

恭碩良經常與香港的天王天后合作，這是不少人夢寐以求的事。他心目中亦有不少大師，而且萬萬沒想到自己能與其中一位合作，在剛過去的澳門HUSH音樂節同台演出，那位大師是Miles Davis的敲擊樂手——Steve Thornton。

兩人結緣於一次馬來西亞巡迴演出，Jun憶述時非常興奮：「當時Steve問我有冇寫歌，我以為佢想聽啲好Jazz嘅歌，因為佢係個大師，但我自己就鍾意比夠Pop啲音樂，點知聽完之後佢覺得正！」當時他便膽粗粗邀請對方到澳門演出，並一同舉行鼓樂工作坊，相信各位音樂發燒友也明白那份激動。事後回想起，Jun表示重點在於誠意，只要你肯交出真心，對方同樣會欣賞。

能夠與Steve Thornton同台演出兼舉行workshop，就連Jun自己也想不到。(黃寶瑩攝)

後記：唔傾唔知恭碩良係金句王

與恭碩良訪問期間，除了知道很多行內生態，精彩的音樂人故事外，還發現了他「金句王」的特質，以下節錄兩句：

1.「又唔可以成日都Keep It Real嘅，有啲位情願Let It Be啦！」



事源談到做人或是做音樂都應該從心出發，與性格配合，因為很難要一個平日大癲大肺的人在台上卻演出很文靜的歌，那個反差太大。筆者說一句：「Keep It Real的確好重要。」豈料Jun神回應：「又唔可以成日都Keep It Real嘅，有啲位情願Let It Be啦！哈哈」

2.「一個人做就癲，一班人做就係一個Team！」

在討論如何在行內自處時，他認為有些事不是單憑一人之力能夠改變，但一班人的威力卻會超乎想像，並舉Eason and The DUO Band作例子，他便拋出一句：「一個人就做癲，一班人做就係個Team！」希望大家也能找到志同道合的夥伴。

講完「又唔可以成日都Keep It Real嘅，有啲位情願Let It Be啦！」，Jun自己都笑到見牙唔見眼。(黃寶瑩攝)