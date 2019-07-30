RubberBand《¿醒未?》示範花式裝睡：不必怕甦醒不懂適應光

有人認為，樂隊的責任就是要敢發聲，大聲唱出別人心裡不敢說的話。慶幸本土還有不少樂隊保有這份堅持，用音樂感染大眾。RubberBand曾多次奪得「叱吒樂壇我最喜愛的組合」及「叱吒樂壇組合 金獎」的確不無道理，由首張專輯《Apollo 18》內的《城記》、《Beaming》內的《天台飛人》，再到大碟《Easy》內的《豬籠墟事變》、《快樂鐳射舖》等作品，樂迷不難感受到RubberBand的作品充滿著城市的脈搏，幾乎每張專輯也有好些歌曲讓香港樂迷找到共鳴。而重點是，不論什麼類型的作品，RubberBand在十年間也一直保持著非常高的質素。

RubberBand今日推出新作《¿醒未?》，在紛亂的日子中為大家帶來點點正能量。 (RubberBand Facebook圖片)

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繼5月派台《孤島人》後，RubberBand今日(30/7) 又推出新作《¿醒未?》，齋睇歌名已經對內容略知一二，便是喚醒裝睡的人。就如以往不少作品一樣，今次《¿醒未?》帶有濃濃的motown味，歌詞亦是充斥著滿滿的正能量，也要歸功於RubberBand的御用填詞人Tim Lui。

不少人認為，要叫醒戀棧舒泰的懶人，總是要像阿媽教仔般「吟吟噚噚」，但RubberBand又再次證明，叫醒人可以是一件很陽光、很健康的事情，就如歌詞裡所說「外面烈日正在鳴放」，陽光明媚，又怎能放棄這些欣賞好景色的好機會？縱使人有惰性，寧願留在舒適的被窩內，不過香港居住環境狹窄，拒絕走出去便永遠只能留在三百呎的套房內，在睡夢中與理想見面。聽過RubberBand這首《¿醒未?》，似乎也是時候再提醒自己，不要再讓自己的脊椎頹廢下去了！好好地挺直腰板，走到外面感受一下和暖陽光帶來的美好吧！