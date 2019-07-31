周國賢為JW新歌《逃生門》作曲　淡淡哀傷唱出難忘的甜蜜與感動

JW王灝兒的新歌《逃生門》由周國賢作曲，即使不看作曲的名字，仍然感覺到歌曲的旋律間充滿周國賢元素。在2013年時，周國賢曾有半年時間失去作曲的能力，甚至沒有拿起結他的勇氣，他發文指《逃生門》是他重拾作曲能力後的第一首作品，「寫這首歌的過程中……確實，留下過很多很多的眼淚！」

旋律中淡淡的哀傷與惆悵、林若寧的心痛無力的詞，在JW充滿故事的嗓音下演變成無法挽回的痛。配上MV來聽這首《逃生門》，也許令聽眾更加進入情緒當中，MV的故事穿插了甜蜜的回憶片段和男主角不再愛的後續故事。對於導演在表達女主角嘗試捉緊那已逝去的愛時的心痛，男主角如常的伴在女主角的身旁，只是他閉上了眼睛不再有任何感受和回應，如往常般依偎在他懷裏說說笑笑已換不來寵溺的眼神、為他煮的早餐已看不見他滿足的食相，即使把回憶中的甜蜜都照着重做，卻再也無法感受到愛的溫度。

甜蜜與感動很難忘 怎遺忘 —《逃生門》歌詞

祝你生日快樂！（《逃生門》MV 截圖）

卻永遠得不到你的回應。（《逃生門》MV 截圖）

「任你自閉得不肯見光擋住了落霞，求生那意欲都忘記了嗎」唱出才剛分手時，「紅茶的馥郁」與「麵包的香氣」都失去了香氣和味道，失去他便有如失去了全世界，但「逃生出口的一線光，流光了眼淚便能看，囚犯靠你親手釋放」，雖然「時間會治療一切」很老土，但的確總有一天把眼淚流乾後，你會開始煩厭這個自己，想擦乾眼淚重新感受世界，很快便能從自製的孤島中逃出。JW把愛情的失落與窒息唱出，整首歌的起承轉合由不再愛開始，經歷分手、不斷回憶相愛片段、心痛得想要結束一切、流乾眼淚到最後願意放下「Let it go…」。

還是有出路可逃亡 請逃亡 —《逃生門》歌詞

如常的逛超市。（《逃生門》MV截圖）

卻又想起一幕幕的從前。（《逃生門》MV截圖）

導演Deon Wong把MV拍的很有故事性，在短短幾幕和女主角的對白下，便能把觀眾帶入戲中，感受當中撕心裂肺的痛；同時，畫面亦很有質感，甚至有幾幕有着淡淡王家衛的影子。（點擊放大下圖）