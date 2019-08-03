【許靖韻】爽朗小背心　在逆流成河中唱出細膩情感丨年粵日

許靖韻曾在一個演出上說過「我不想做曇花一現的歌手。」聽着她那又進步了不少的歌聲，還有誠懇的態度，我敢打賭，她的音樂路肯定能繼續走很遠很遠。

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2019年6月底，相隔兩年，許靖韻Angela給大家帶來了由她參與填詞的全新粵語歌《逆流成河》。填詞，這還是Angela的第一次。她說：「我覺得填詞很難，但一直很想嘗試，剛好當時有靈感，就落筆寫了這首歌。」Angela反復聽過demo後，覺得徐繼宗demo裏的詞很適合，所以採用了其中一部分，另外亦有邀請好友填詞人陳智霖合作，成就了一次三人的合作。「整分歌詞用了兩至三個月來完成，是很用心的創作，亦是很有趣的經驗。有了今次的經驗，希望以後可以寫得更快，有更多自己作曲填詞的作品面世。」

2019年6月底，相隔兩年，許靖韻Angela給大家帶來了由她參與填詞的全新粵語歌《逆流成河》。（《逆流成河》MV截圖）

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許靖韻的爽朗給人一種「大笑姑婆」的親切感，而又是她，把《逆流成河》這首歌情歌處理得那麼深情細膩。我想，其中有一個很重要的原因是，在許靖韻和她唱的歌中，都有一個共同的特質，那就是「勇」。

《逆流成河》的官方介紹是這麼說的：「在面對愛情時，很多女生都可以變得很勇敢。不管旁人怎樣說你，不管你自知對方有多壞，自己有多盲目，為着一個『愛』字，女生仍然可以不顧一切地衝過去。」

許靖韻的爽朗給人一種「大笑姑婆」的親切感，而又是她，把《逆流成河》這首歌情歌處理得那麼深情細膩。我想，其中有一個很重要的原因是，在許靖韻和她唱的歌中，都有一個共同的特質，那就是「勇」。（《逆流成河》MV截圖）

「做場危險決定 盲目的拼命

等你來日愧疚被你救起

下沉同一天與地」

你又有沒有試過，為了一個人盲目地往前衝呢？「相信時日過去 便有轉機」，但這不是蠢，不是不理智，而只是我們想賭一把不留遺憾，就如歌曲最後唱到的：「沒什麼輸不起 但求爭一口氣」。換一個角度聽這首歌，就像一個女生對心愛的男孩說：「我等你，我陪你一起長大啊」。

你又有沒有試過，為了一個人盲目地往前衝呢？（《逆流成河》MV截圖）

而在Angela追尋音樂夢的過程中，我看見的是另一種勇。她從小就很拼命，2002年開始連續三年參加鋼琴獨奏比賽；2005年在第57屆校際音樂節Piano Duet中取得亞軍；2008年參加夏日之聲歌唱比賽再度拿下亞軍；2009年考獲皇家音樂學院八級鋼琴，並取得海港城Battlestage歌唱大賽季軍，榮膺最具人氣之聲及最具舞台魅力；而同年參加的聲sing星歌唱比賽，許靖韻更是取得了冠軍。2010年，許靖韻參加英皇新秀歌唱大賽進入三強。

出道後沒能馬上紅起來，她就在網絡上穿着小背心給大家唱歌，一路上還爭取參加了不少音樂綜藝比賽，比如《天籟之戰》、《創造101》、《歌手》等。如果是在大學裏，Angela就屬於那種拼命考證、不斷找實習的努力學生，在大家走堂時，她還在課上認真做筆記，在大家呼呼大睡時，她已經出門奮鬥進修去了。或許，她的努力也換不來名列前茅的成績，而且有些天賦很好的學生一下子就能把她比下去。但是，她身上最最最閃光，是她認真踏實的態度。有些天才最終會「泯然眾人矣」，而她，會用她的堅持鍛造出最迷人的光芒，而這種光芒一直都不會熄滅

出道後沒能馬上紅起來，她就在網絡上穿着小背心給大家唱歌。（許靖韻Facebook專頁圖）

我是一個偽粉絲，不會應援，不會追星，也很少在她社交媒體留言，只會默默地聽着她的歌，靜靜地寫寫樂評，憧憬着她拿下女歌手獎的那一天。穩步前進，創造出更多可能性的許靖韻Angela！

作者簡介：年粵日

由七個熱愛廣東歌的90後成員組成，不論是膾炙人口或小眾的廣東歌，只要好聽我們都會推介。心願只得一個：令大家可以多點關注本地樂壇。想了解更多廣東歌背後的故事？

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作者Instragram：daybyday_cantopop

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「許靖韻 - 逆流成河」​】

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