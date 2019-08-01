王菀之《波點女皇》挑戰J-POP新風格　跟隨草間彌生尋找音樂盲點

王菀之推出新歌《波點女皇》致敬偶像草間彌生，不但負責歌曲的作曲、編曲和監製，更親自擔任MV導演，將一切從「東京尋找草間彌生之旅」所得的啟發傾倒於作品之中。

波點可以遍地盛放 全靠和慣例去衝撞 —《波點女皇》歌詞

草間彌生打破常規，堅持自己相信的美，並把它們打造成殿堂級藝術。（Getty Images） 王菀之在《波點女皇》中挑戰J-POP曲風，歌曲的速度感聽着有耳目一新的感覺，配上林夕為她填的詞，唱出草間彌生傳奇的一生與對藝術的執着。草間彌生以波點打開通往藝術殿堂的大門，但這些圈圈亦曾幾何時代表着她對世界的絕望—在她約10歲時被醫生診斷罹精神分裂症，所以經常會看見幻覺和有自殺企圖，從那時候她所畫的鉛筆畫中便佈滿很多小圓點。她曾說過：「如果不是為了藝術，我應該很早就自殺了。」在她還未成功打入主流藝術和得到認同前，曾「自行參加」第33屆威尼斯雙年展，她在Italian Pavilion戶外展場上放置1500顆不繡鋼球，自己則穿上金色和服坐在當中，並把不繡鋼球定價$2美元，雖然很快便被主辦方趕離場，卻成功引起熱議。

草間彌生被譽為 21 世紀十大前衛藝術家、波點女王、前衛女王、日本國寶級藝術家。（Getty Images）

《波點女皇》歌詞節錄：

雖不幸 化病態為創作精神

叫草間生命變 斑點化身

天才註定變態命運

豁出去擁抱這病況 非僥倖

發狂創造對抗瘋狂

趁苦痛恐懼太 刻骨銘心

在MV開始時，一行融入了波點風格的字躍入眼簾「究竟你欠了什麼？」，相信是王菀之在「尋找草間彌生之旅」前向自己的疑問，她在這次路上到訪了越後妻有，途經輕井澤，再到偶像的出生地長野縣松本，在旅途中遇見了草間彌生不同的作品，她也把這些作品以致敬的手法放像歌詞、映像裡，旅程以王菀之把《波點女皇》MV、個人資料留給草間彌生畫廊負責人為終結。在最後，她在MV的最後留下答案—「或許只差一點狂」，並在Facebook發文補充：「仰望草間彌生，回想過去的自己很多目標和夢想終未能達成，『或者只差一點狂』，一種追夢的狂，一鼓作氣的力量……」她希望能像草間彌生一般，憑着對藝術的迷戀，堅守自己相信的音樂創作，讓大家心中的「火」能繼續燃燒。

連字體都融入了草間彌生的波點風。（《波點女皇》MV截圖）

開始「尋找草間彌生之旅」前，王菀之對自己音樂的提問。（《波點女皇》MV截圖）

MV中能找到多幕王菀之致敬草間彌生作品的畫面，當中包括《南瓜》、《無限鏡屋–數百萬光年外的靈魂》和她以一人分飾五角形象化草間的精神狀態等。（點擊下圖）（放大）