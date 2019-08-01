麥浚龍謝安琪《廢話》MV向黑澤明致敬　拍攝手法逐個解構

事隔兩個多月，麥浚龍與謝安琪合唱的《廢話》終於推出MV。再次挑戰MV的極限長度，足足長達17分半，難怪連Juno也喜歡以「音樂映畫」來代替MV一詞。今次不談論歌詞與故事內容，只跟大家探討這音樂映畫的細節。

今次音樂映畫的開始，是以日本導演黑澤明逝世的新聞片段作引子。 (影片擷圖)

一如以往，Juno在音樂映畫進入故事正題前，也喜用一些零碎的新聞片段作引子，去解釋故事的時代背景。而今次，則是啟德機場正式停用的1998年，亦是日本知名導演黑澤明逝世的年份。了解Juno的樂迷及影迷也會知道，他本人特別喜歡黑澤明，甚至連第一首與謝安琪合唱的歌也叫《羅生門》，無獨有偶，《廢話》作為他與阿Kay的第二首合唱歌，映畫中特意提及這位一代大導的逝世，明顯是向黑澤明致敬。

同時亦以啟德機場停用一事，交代故事背景為1998年。 (影片擷圖)

今次的音樂映畫開首一部份發生在McCafe當中，董折(麥浚龍飾) 和浦銘心(謝安琪飾) 剛好在慶祝週年紀念時遇上大停電，這部份的詳情不贅，大家從早前McCafe的20週年廣告內也應該看過。值得一提的是，今次的音樂映畫中，Juno用上的拍攝及構圖手法也隱約是在向黑澤明致敬。就如開首董折站在McCafe的候餐處前，他的站位放在鏡頭較近的位置，正好霸佔了畫面的一大部份，以突出角色的表情，而期間背景的工作人員一直移動。黑澤明在拍攝電影時的其中一大特質，是即使畫面上的主體沒有動時，背景也會保持有動態，增加視覺上豐富度。

Juno的靜止特寫鏡頭突顯他的表情，而背景的人物亦一直在移動，令畫面不致於「太沉悶」。 (影片擷圖)

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另外，映畫中Juno亦不時利用畫面的闊度，把董折及浦銘心放在兩邊，形成強烈的對立，非常適合二人的婚姻狀態。而黑澤明在作品《天國與地獄》中，也經常用上這種手法。

另外，電影《羅生門》當中，為了讓觀眾及鏡頭視角成為客觀的第三身，黑澤明選擇讓鏡頭靜置，就像一部閉路電視般，畫面的主體會自行離開或接近鏡頭，但鏡頭卻不會主動向人物移近。這也是Juno拍攝多個音樂映畫時常用的手法，尤其在今次的《廢話》當中，拍攝大廳打鬥一幕，浦銘心由露台走進大廳，鏡頭也沒有隨著人物走動，然後就是一系列「閉路電視」式的畫面及剪接，即使打鬥期間二人離開鏡頭視線，這些「閉路電視」亦不會刻意跟隨他們的位置。

今次的音樂映畫突然加入一段打鬥戲，吊詭之餘也充滿趣味性。 (影片擷圖)

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對比一下黑澤明在電影《羅生門》中的做法

另外還有一幕顯得異常吊詭，便是Juno與阿Kay分別和一眾演員身穿同一套服飾，從黑暗中不發一言的步出。而黑澤明在電影裡不時也會利用同一套制服的群眾，做著一式一樣的動作，以加強畫面上的張力。