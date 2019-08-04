「時尚女皇」鄭秀文的紅館作品：九十年代的燦爛星輝不滅

我對紅磡體育館的感情矛盾，「又愛又恨」。小時候，紅磡灣是釣泥鯭魚的好地方，看着它填海，蓋了八十年代偉大的「紅館」，可以坐一萬多人，更成為本地和亞洲巨星趨之若鶩的殿堂，二十多歲的我們當然一天到晚去「朝聖」，「見證」過張國榮、陳百強、梅艷芳……的演唱會。由火車站過馬路到紅館，至今，恐怕數百次，看的時候，還要穿上Helmut Lang 吧。

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近年，這地方對於我，陌生起來，點滴的失落。前陣子，其實很想去看張學友演唱會，但是，紅館演唱會現在多了內地觀眾，萬眾搶票，太辛苦，不想爭。以前，進了場，大部分是香港觀眾，一起哭笑同聲：「看，羅文唱《獅子山下》了！」現在，如剛剛鄭秀文《#FOLLOWMi 2019香港站演唱會》，超過一半是內地朋友，舉目生疏，本地情懷潛進了紅館的海底。年紀也大了，前半生看過了數百場演唱會，愈來愈領悟到紅館的演唱會，本質多是綜合晚會，何必太緬懷。

八十年代，紅歌星鬥得頭破血流；九十年代仍然蕃昌；過了二千年，香港樂壇，步履蹣跚。九十年代大紅大紫的女歌星，走了王菲以後，仍然留下來的只有三個：鄭秀文、容祖兒、楊千嬅。千嬅變了「靚太太」，祖兒躑躅於少女和「熟女」之間，而鄭秀文擺明車馬，結了婚，說白不要小孩子，一天到晚嚷着「我年紀不輕」，但她不介意，在經歷起伏跌宕的日子後，變成火鳳凰，香港時代女性的代表，當今最具社會影響力的女神便是她，hallelujah!

Sammi的《#FOLLOMi》世界巡迴演唱會。

我知道誰是鄭秀文，應該在遠古時代。有一年，富貴朋友大壽，在君悅酒店設宴，台上有個剛出道的女孩唱「走穴」騷，華星唱片朋友耳語：「這小胖妹叫鄭秀文，她很有鬥志，我看好！」那時候，Sammi在台上努力唱一首迎合大眾的歌，叫《叮噹》，我倒是沒有特別的感覺，誰料到她把不可能變作可能，今天有23吋的纖腰，運動員的身材，還有背肌。

當鄭秀文走紅了，聽說曾經脾氣很壞，幸好在那段時間，和她不認識。感受到真正的鄭秀文，是在大師杜琪峯的私人聚會，她被風雨折磨後，抑鬱症終於跑掉，她也信了上主：Sammi非常迷人，她的迷人不是如火熱的玫瑰，她是白色的百合。洗盡舞台的鉛華後，她親切、大方，以同理心和人聊天，「換位思考」和「共情」是鄭秀文給我很難忘的好感。她更是「吃貨」們的榜樣。

Sammi給予好友最溫暖的支持。

原來鄭秀文的姐姐是我的鄰居，有一次，竟然在家的附近碰上她，她喜歡跑步，路上，是一個普通的女兒家如微風掠過。吃驚的是有一次，晚上十一時多，見到她在路旁等的士，原來Sammi從姐姐家裏出來，百無禁忌，一個人在郊區的小路獨站，這便是真正的鄭秀文，我問她：「哎，你不怕嗎？」她淺笑：「哈，你以為司機會吃了我嗎？」有些女人是花瓣，Sammi的美，是藏在花蕊內的通達柔情，及鄭秀文「自家製造」的風趣；例如今次紅館的第十次演唱會的尾場，她邀請古天樂做嘉賓，她會開玩笑：「如果尾場沒有你來做嘉賓，便好像大便之後沒有衛生紙，真的不知道如何了事！」

在香港，要當一個「流行天后」，真的不容易，五件事情，都要達到最好：樣貌（周慧敏的美貌，行走了江湖數十年） 、才華（沈殿霞的女兒欣宜，只要歌藝了得，還是有人欣賞）、口才（徐小鳳幽默搞笑，今天紅館開演唱會仍然座無虛席）、態度（這方面，我欣賞吳雨霏，在「時代女強」的價值觀下，她寧願選擇傳統的家庭幸福，工作暫擱一旁），最後，便是品味。

談到品味，鄭秀文是「潮流女皇」，首屈一指了。我覺得她不當歌星，可以做藝術家的，在她身體無恙後，有一陣子在明報週刊有專欄，每星期一幅畫作，畫功不算一流，但是意念清新。就像今次的演唱會，以「聲色藝」標準來說，「色」和「藝」接近滿分，在這些流行音樂會，如果歌星沒有要求，或「把關不力」，演唱會可以俗不可耐。Sammi在演唱會的品味和心思，都「貨真價實」地交出成績：樂隊用了玩電子音樂特別出色的梁基爵，他研究新樂器，把音樂化為舞台的媒體藝術。那些不好看的演唱會，舞台、燈光和音樂是分開，這三者在今次演唱會裏，是渾然天成。另外，舞台的特效裝置，千變萬化，前衛突出。最喜歡的一場，是一塊塊像降落傘般的電子屏幕在空中飛揚，有些可以圍着Sammi的腰，幻變為一條屏幕裙，具國際級的水準。還有，今次的衣服美得叫人讚嘆，歌星的服裝固然好看，連舞蹈員所穿的也不馬虎：黑白忍者服、無頭西裝上衣、繩網袍、水手裝，應有盡有。Sammi髮型也更換多次，如「Bob頭」、馬尾、長髮、dreadlocks、鬢髻等。還有，小地方如閃石臉貼、眼罩、刺青等，都用上了。

出道快30年，仍很願意走出自己的comfort zone，挑戰自己從不涉獵的音樂風格。

「人腳」方面，台上陣容雄厚，銀樂隊、舞蹈員等加起來，五十多人，像威尼斯大巡遊，彈指間，又像彩色cupcakes在大遷徙。之前說了歌星的態度，鄭秀文利用今次演唱會表態了；她為了環保，不派發螢光棒，要觀眾下載App，把手機變成不同顏色的小彩牌。她還給機會年輕人，把晚輩歌手都帶上台合唱，用心良苦，如王嘉爾、鐵樹林樂隊。最後，有數場的收入，她捐了給慈善團體。

演唱會唯一不足之處，也是今天香港流行曲的「原罪」，便是為了easy singing，都是些「K歌」，它們一般都是音域不廣、輕重不足、變化不大，所以音樂成就很低，這些「罐頭K歌」，害了幾代的樂壇。話是這樣說，我還是唱「兒歌」般，投入地一起唱《終身美麗》和《信者得愛》。鄭秀文在台上說：「這是我人生的第102或103場的演唱會！」很難得，歷練沒有把Sammi磨損，反而像走竹山天梯，精采地在今次演唱會展示她的人生，示範爬到吊橋的頂點。

Sammi每個演唱會都會留下讓人記憶深刻的經典。

八十年代香港有潮流品味的巨星，所追求的都是「華麗」和「名貴」，外國名牌時裝是必需品，大星風範更絕對緊守；到了九十年代，紅歌星起了很大的變化，他們一切行為舉止「貼地」親民很多。他們少唱了外國唱片的「cover version」，原創歌曲亦因此豐富了。八十年代的歌星，還會唱一些如廣東小調的歌曲，陳慧嫻都要唱《逝去的諾言》。到了九十年代，唱小調不再是香港年輕人會做的事情。紅星對於男女關係，也不像八十年代的歌星那麼造作，誰愛上了誰，不怕大方公開。選購衣飾，也漸漸走出連卡佛、Joyce、龍子行、瑞安百貨等地方供應，他們貴的衣服會穿，便宜的也穿。在九十年代，女性再不追求優雅，不必做淑女，而嚮往時尚有型，所以Sammi的說話方式，代表着那年代女孩子的風格，語氣是卡通化的好玩，還加入通俗風趣的調侃。

在今次演唱會的尾場，Sammi送給香港人一句聖經的說話，是「喜樂的心是良藥」，喜是一種幸福，樂是一份滿足。有人說如果環境欠佳，那可喜樂？這說法不對，世間不幸事情，十常八九，我們這些經過人生洗禮的人，可以告訴年輕人：《黃帝內經》的話是對的，「有諸形於內，必形於外」，恨是如斯，但是愛也如斯，看事情的好壞，其實在乎內心。

鄭秀文，就算將來老了，也是香港女性的英雄樹。

一首「我們都是這樣長大的」唱出Sammi與歌迷的青春。

撰文：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「香港樂壇「時尚女皇」鄭秀文的紅館作品：九十年代的燦爛星輝不滅」​】

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