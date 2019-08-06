翻版羅志祥？台灣樂壇男新人扮小豬爆紅　靠偶像一句金句圓音樂夢

樂壇新人徐少麟自2010年參加娛樂百分百節目中，16歲的他模仿「小豬」羅志祥維妙維肖，此後一直被稱人「小羅志祥」，而他也是小豬的鐵粉，憑着偶像一句最撼動人心的名言「堅持比努力可怕」，徐少麟如夢初醒，盼找回屬於自己音樂路。

徐少麟坦承曾被評審質疑「小羅志祥的標籤下，徐少麟你在哪裏？」這當頭棒喝讓他一度懷疑自己，卻沒想過要放棄，跳舞時飆揚的汗水，將他堅持的心洗滌得更加透亮。他2018年參加優酷節目《這就是街舞》中，成功加入小豬的「修樓梯戰隊」，並在舞台上大聲喊出：「我是徐少麟！」雖最終成績不如預期，但他終於找到自己，他盼用歌聲與舞蹈激勵大家要記得：「相信自己，才能實現夢想。」

左：「小豬」羅志祥、右：「小羅志祥」徐少麟。（IG@shaw_lin_0730）

徐少麟近日推出個人首張EP《信 自己》，首波主打歌〈 我終於找到〉，本是鼓勵大家勇敢表達對另一半的信賴與渴求，事實上歌詞「你需要他，就是他最大的需要」，也象徵着徐少麟一路辛苦走來，終於要站上屬於自己的舞台，該歌也是三立八點檔華劇《小資女孩向前衝》的片頭曲。

徐少麟首張個人EP《信 自己》。（IG@shaw_lin_0730）

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